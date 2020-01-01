سيد عبد الحفيظ: تركيز الأهلي منصب على بطاقة الصعود بدوري أبطال إفريقيا

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن مواجهة صن داونز المقبلة.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن هناك حالة من الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق، قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقبلة، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

الأهلي يحل ضيفًا على صن داونز مساء يوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "تركيز الفريق منصب على مواجهة صن داونز، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة الإفريقية".

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مدير الكرة بالأهلي تابع: "شخصية الأهلي دائمًا ما تظهر في الأوقات الحاسمة، ومباراة العودة أمام صن داونز سيكون لها حسابات مختلفة، بعدما طوى الأهلي صفحة مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، بمجرد انتهائها".

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واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني لديهم هدف محدد، وهو إسعاد جماهير القلعة الحمراء، وقطع خطوة جديدة في مشوار الفريق، لإحراز لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق انتصارًا على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب، باللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة مساء يوم السبت الماضي.