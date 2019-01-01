سيد عبد الحفيظ: البداية صعبة وننتظر مواعيد مباريات الدوري

عبد الحفيظ يعلق على قرعة الدوري المصري

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن فريقه سيلعب مواجهات قوية في بداية الدوري الممتاز، بعد القرعة التي أجريت اليوم الخميس.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "المباريات قوية، وتتضمن مواجهات صعبة في بداية الدوري الممتاز".

مدير الكرة بالأهلي تابع: "ننتظر تحديد مواعيد المباريات، والفاصل الزمني بينها، وأتمنى أن تسير الأمور بالشكل الذي يخدم مصلحة الكرة المصرية وكل الأندية، وأن يكون هناك نظام واضح ويتم تطبيقه على الجميع".

سيد عبد الحفيظ واصل: "الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر اطلع على ترتيب المباريات، ويبقى التركيز الأكبر حاليًا على المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "جميع مواجهات الأهلي مهمة، ونحن تعودنا على السير خطوة بخطوة والتفكير في كل مباراة على حدة، والجهاز الفني واللاعبون كل تفكيرهم الآن على مباراة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا".

لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أقامت اليوم قرعة مباريات الدوري المصري الممتاز، موسم 2019/2020، وذلك بأحد فنادق القاهرة.