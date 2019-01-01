سيد عبدالحفيظ يكشف موقف معلول وجيرالدو من مواجهة كانو سبورت

الأهلي يستعد لمواجهة دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف كلًا من التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو في مباراة الفريق أمام كانو سبورت.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث تغادر بعثة الأحمر يوم 11 سبتمبر الجاري.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية، إن الثنائي علي معلول وجيرالدو سيلحقان بالبعثة في غينيا الاستوائية دون تأخر.

وأشارت التقارير أن الثنائي قد يغيب عن المباراة بسبب ارتباطهم بمباريات منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

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ويلعب جيرالدو مع المنتخب الأنجولي مباراتي جامبيا يومي 6 أو 10 سبتمبر الجاري، ومعلول مرتبط بالانضمام لمعسكر المنتخب التونسي لمواجهة موريتانيا 6 من نفس الشهر وكوت ديفوار يوم 10.