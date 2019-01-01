سيد عبدالحفيظ يتحدث عن فوز الأهلي برباعية على الجونة

الأهلي يقدم عروضًا ممتازة في الدوري المصري

تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه على الجونة بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت بالغردقة.

الأهلي واصل انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري الممتاز، وتصدر البطولة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

الفريق الأحمر قدم مباراة أكثر من رائعة بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث يظهر خطط وأسلوب المدرب على أداء اللاعبين.

قال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "حققنا أهدافنا في معسكر الإعداد في فترة التوقف الأخيرة، الذي أقيم في دولة الإمارات".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "اللاعبين قدموا عرضًا جيدًا للغاية، وحققوا مكسب هام للغاية في مشوارهم بالدوري قبل مواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا".

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وتابع عبدالحفيظ: "كنا قادرون على زيادة عدد الأهداف واللاعبين أهدروا العديد من الفرص أمام مرمى فريق الجونة، ولكن فوز جيد للغاية".

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس مساء الجمعة.