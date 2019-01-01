سيد عبدالحفيظ يتحدث عن تحديد موعد لقاء القمة

لقاء القمة يحسم بطولة الدوري بشكل كبير

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقفهم من تحديد موعد لقاء القمة أمام الزمالك في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي وينافسه الزمالك على البطولة ولكن الأبيض يخوض حاليًا نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية، إنه لن يعلن موقفهم في الوقت الحالي عن موعد لقاء القمة أمام الزمالك بالدوري المصري.

وأضاف عبدالحفيظ: "تركيزنا حاليًا على لقائي الإسماعيلي الأربعاء المقبل، والمقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة ويتبقى لنا الزمالك".

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ويخوض الزمالك اليوم الأحد ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان بالمغرب، على أن يكون العودة يوم 26 مايو الجاري.