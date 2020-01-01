سيد عبدالحفيظ : صن داونز من أفضل الفرق في القارة وهدفنا العودة ببطاقة التأهل

كان النادي الأهلي قد تغلب على منافسه الجنوب إفريقي السبت الماضي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي المصري على جاهزية الفريق لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على منافسه الجنوب إفريقي السبت الماضي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

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وقال عبدالحفيظ عن هذه المباراة : " فوز الأهلي في الذهاب صفحة وانتهت من حسابات الجهاز الفني واللاعبين، ونخوض مباراة يوم السبت المقبل كما لو كانت مباراة جديدة أمام صن داونز، ونرغب خلالها في حسم الصعود والعودة إلى القاهرة بتذكرة التأهل".

وعن الفريق المنافس قال عبدالحفيظ : "فريق صن داونز من أفضل فرق القارة السمراء بعد المستوى الذي قدمه على الصعيد القاري، والذي انعكس على نتائجه مع الفرق الكبرى، وأصبح منافسًا قويًا، أمام الجميع".

وأكد مدير الكرة أن مواجهة الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل ستكون صعبة على الفريقين، ونتيجة مباراة الذهاب خارج حسابات الأهلي الذي سيخوض المباراة المقبلة على أنها الأولى ويسعى من خلالها لتحقيق هدفه وبلوغ نصف نهائي البطولة.

في سياق أخر، عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وباقي أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة.

وتم خلال الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالفترة التي تسبق مواجهة بطل جنوب إفريقيا؛ ومناقشة كل ما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.

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ووضع فايلر، برنامجًا خاصًا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ الفريق في تنفيذه ابتداء من اليوم بعد الاكتفاء بمران خفيف أمس لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد.