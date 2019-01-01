سيدورف عن قائمة الكاميرون: نتمتع بالرفاهية

المدرب الهولندي سعيد عقب الفوز الأول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كلارنس سيدورف أسطورة الكرة الهولندية ومدرب منتخب الكاميرون سعادته عقب الفوز على غينيا بيساو في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وقال سيدورف لقنوات beIN Sports عقب المباراة:"المباراة الأولى عادةً ما تكون صعبة ويشوبها التوتر، كانت هناك نظرة استباقية من قبل اللاعبين للعب بطريقة مباشرة ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف:"مع مرور الدقائق تطورنا، والشوط الثاني كان أفضل من الأول كثيراً. كان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأوضح:"لدينا الرضا عن الأداء خصوصاً من الناحية الدفاعية. لدي مجموعة من أفضل اللاعبين في الملعب وعلى دكة البدلاء، نتمتع بالرفاهية إن جاز التعبير في عدد اللاعبين القادرين على صناعة الفارق".

وفاز المنتخب الكاميروني بهدفين دون رد ليحتل صدارة المجموعة مؤقتاً بانتظار نتيجة مباراة غانا وبنين.