سيدات برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

فريق السيدات في نادي برشلونة يصعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حقق فريق برشلونة للسيدات الفوز اليوم على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف الوحيد اللاعبة الفرنسية خيرة حمراوي بصناعة من النيجيرية اسيسات اوشوالا في الدقيقة الـ 80 من عمر اللقاء.

ويلتقي الفريق بنظيره فولفسبورج الألماني الذي يقدم مستويات رائعة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنويتا، في مباراة نصف النهائي.

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وكان فولفسبورج قد وصل لذلك الدور بعد الفوز على نظيره جلاسكو سيتي بتسعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بنفس التوقيت.

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يصل فيها الفريق لهذا الدور بتاريخه، حيث صعد في الموسم الماضي وتفوق على بايرن ميونخ.

ونجح برشلونة في الصعود للنهائي أيضًا قبل أن يسقط بأربعة أهداف لهدف وحيد أمام ليون، وهو الفريق الذي لا يزال في دور ربع النهائي وسيواجه بايرن ميونخ غدًا.

جدير بالذكر أن فريق الرجال كان قد خرج من دور ربع النهائي هذا الموسم أمام نظيره بايرن ميونخ بعد هزيمة تاريخية بثمانية أهداف لهدفين.