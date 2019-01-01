سيدات إيران يتهافتن على شراء تذاكر مباراة كمبوديا

الاتحاد الإيراني يرضخ أمام ضغوط الفيفا

أكدت وسائل الإعلام الإيرانية، أن اتحاد كرة القدم رضخ أمام ضغوط الاتحاد الدولي فيفا، بخصوص السماح للجنس اللطيف حضور ومشاهدة المباريات من المدرجات.

وبحسب ما نقلته شبكة "بي بي سي" عن وكالة "إيرنا"، فقد ضمنت إيران حضور ما لا يقل عن 3.500 مشجعة في موجهة كمبوديا المقرر لها في اليوم العاشر من الشهر الجاري ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وتعرضت إيران لضغوط هائلة في الآونة الأخيرة، لتعديل النصوص القانونية التي تمنع حضور النساء لمدرجات ملاعب الساحرة المستديرة، خاصة بعد مأساة سحر خضيري، التي انتحرت بحرق نفسها أمام مدخل محكمة في طهران، احتجاجًا على الحكم الصادر في حقها بالسجن لمدة ستة أشهر، لمحاولتها دخول مباراة كرة قدم.

وأثارت وفاة سحر غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت لحد مطالبة الاتحاد الدولي "فيفا" بمنع إيران من المشاركة في المسابقات الدولية والمشجعين لمقاطعة المباريات.

وقالت الوكالة الإيرانية "تماشيا مع وعود الاتحاد (الإيراني) لكرة القدم والمطالبة الصريحة من الاتحاد الدولي فيفا، يمكن للنساء الإيرانيات حضور المباراة على ملعب آزادي في طهران".

وأشار نفس التقرير إلى أن مكتب التذاكر خصص في بداية الأمر قسما واحدا من المدرجات للنساء، لكن "التذاكر بيعت في أقل من ساعة، وحتى عندما تم تخصيص ثلاثة أقسام إضافية، بيعت المقاعد على الفور، وهذا في حد ذاته يضمن حضور 3500 مشجعة إيرانية على أقل تقدير.

🔴ميلان يفوز بشق الأنفس على جنوى بثنائية مقابل هدف، والروسونيري يصعد إلى المركز الـ11. pic.twitter.com/jfxfWnHwQL — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019

وجاءت استجابة الاتحاد الإيراني، بعد الضغط الشديد من قبل الفيفا على السلطات في الجمهورية الإسلامية، كما أظهر بيان المتحدث باسم الاتحاد الدولي للعبة، عن إرسال ممثلي الفيفا إلى طهران لمتابعة مدى الالتزام بالسماح لدخول النساء في مباراة كمبوديا.