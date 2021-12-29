سيخضع لزياش؟ .. إصابة مغربية تقلق خاليلوزيتش قبل أمم أفريقيا

تلقى وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم، خبر غير سار عن تعرض أحد لاعبي المنتخب للإصابة قبل أيام من انطلاق بطولة أمم إفريقيا.

ويستعد المنتخب المغربي للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 والتي ستقام في الكاميرون، مطلع شهر يناير القادم.

وتثير الإصابات في هذا الوقت الحساس، مخاوف المدربين، خصوصًا ومنتخب أسود الأطلس يشهد الكثير من الغيابات بسبب قرارات المدرب الفنية.

من هو اللاعب الذي أصيب؟



وتعرض الدولي المغربي إلياس شاعر، مهاجم نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، لإصابة خلال المباراة التي جمعت فريقه، يوم الإثنين، بضيفه بورنموث، لحساب منافسات الجولة الـ24 من مباريات “تشامبيونشيب”.

الإصابة القوية التي تعرض إليها شاعر اضطرته إلى مغادرة اللقاء عند الدقيقة الـ46 من زمن المواجهة، وهو الأمر الذي يثير المخاوف قبل أيام على انطلاق “الكان”.

كيف كان رد خاليلوزيتش على الأمر؟



بحسب ما ورد عن صحيفة "هسبورت" المغربية فإن البوسني استفسر عن حجم الإصابة التي تعرض لها شاعر، كما طالب طبيب المنتخب الوطني الأول النادي الإنجليزي بتقرير حول إصابة شاعر، لتحديد نوعيتها ومعرفة مدة غيابه عن الملاعب.

ووفق المصادر نفسها، فإن خاليلوزيتش يخشى أن تكون الإصابة التي تعرض لها شاعر قوية، ويغيب بذلك عن الميادين لفترة طويلة.

ما هي غيابات المنتخب المغربي؟

قبل أيام أعلن مدرب المنتخب المغربي عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا خلال شهر يناير القادم.

القائمة شهدت غيابات بالجملة، أبرزها حكيم زياش، مهاجم نادي تشيلسي الذي قرر المدرب البوسني استبعاده لأسباب غير فنية بحسب ما قال.

وشهدت علاقة المدرب بالنجم المغربي توترًا أدى إلى استبعاده عن لائحة المنتخب في الفترة الأخيرة لأسباب انضباطية، على غرار نصير المزراوي المدافع المتألق بشكل لافت مع أياكس أمستردام الهولندي.

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