سيتي يواصل التنازل.. برشلونة يقترب من إنهاء صفقة توريس!

يعد التعاقد مع فيران توريس جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أولوية بالنسبة إلى نادي برشلونة الإسباني.

توريس مقتنع بأن الانضمام إلى برشلونة هو الأمر الصحيح في مسيرته، لكن في الوقت الحالي فإن الأمر مجرد مسألة وقت، ومال.

وتسير المفاوضات ببطء بين برشلونة ومانشستر سيتي، ويواصل فيران توريس الضغط للانتقال إلى "كامب نو".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت بالفعل تفاؤل برشلونة بوصول فيران توريس في الصيف المقبل، طالما كانت هناك حلول لأزمة اللعب المالي النظيف.

الفارق في طلب مانشستر سيتي وعرض برشلونة كان قبل عشرة أيام قرابة 15 مليون يورو، حيث طلب بطل الدوري الإنجليزي 60 مليون يورو، فيما قدم برشلونة 45 مليونًا.

الصحيفة الإسبانية، وحسب مصادر في النادي، تؤكد أن المفاوضات تسير على ما يرام، وأن الفارق في العرض والطلب الآن أصبح بين أربعة إلى خمسة ملايين يورو فقط.

أولوية فيران توريس حاليًا هي النجاح في برشلونة تحت قيادة تشافي، ويرى نفسه لاعبًا في النادي الكتالوني من يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن زيارة تشيكي بيجرستين وبيب جوارديولا إلى برشلونة بسبب الإعلان عن اعتزال سيرخيو أجويرو، لم تستخدم للتفاوض من أجل فيران توريس، بالنظر إلى الوضع المعقد الذي جاءت فيه الزيارة.

اقرأ أيضًا

برونو فيرنانديش .. من الرجل الرئيسي إلى بنزيما الجديد في مانشستر يونايتد !

كورونا يجتاح ريال مدريد بعدد ضخم من الإصابات !

الكاميرون ترد بقوة: وفيات وإصابات كورونا هنا أقل من بريطانيا

