سيتي ينتظر ليفربول .. نصف نهائي ناري بكأس الاتحاد الإنجليزي!

أقيمت مراسم قرعة دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب انتهاء مواجهة مانشستر سيتي ضد نظيره ساوثامبتون.

المواجهة الاولى ستكون بين مانشستر سيتي الذي فاز اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على أصحاب الأرض ساوثامبتون وبين الفائز من نوتنجهام فورست وليفربول.

أما المواجهة الثانية فستكون بين تشيلسي الذي كان قد فاز على ميدلزبره مساء السبت، وبين كريستال بالاس الذي اكتسح إيفرتون برباعية نظيفة.

المواجهات ستقام يومي 16 و17 إبريل المقبل، وسيكون بينهما نهائي مبكر بين مانشستر سيتي وليفربول حال نجح الأخير في تجاوز نوتنجهام فورست.

وتقام المباراة الأخيرة من دور الـ 8 مساء الأحد على ملعب نوتنجهام فورست ولن يلعبها النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية الخاصة ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

جدير بالذكر أن صراع آخر ثنائي بين مانشستر سيتي وليفربول يجري في الدوري الإنجليزي حاليًا حيث تتصدر كتيبة بيب جوارديولا الترتيب برصيد 70 نقطة، ويحل الريدز ثانيًا بـ 69 نقطة.