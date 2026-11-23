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لم يتردد لاعب نابولي وسويسر السابق، ومحلل DAZN فالون بيرامي في توجيه انتقادات لاذعة إلى إنتر على هامش التعادل الإيجابي مساء الأحد بأربعة أهداف لكل جانب مع أتالانتا بالسيري آ.

لاعب الوسط السويسري السابق، الذي دافع عن ألوان جنوى وفيرونا ولاتسيو وفيورنتينا ونابولي وأودينيزي، تحدث على الهواء مباشرة عبر دازن تعليقًا على رحلة إنتر إلى ملعب أتالانتا مساء الأحد قائلًا: «يعاني إنتر من مشكلة كبيرة في سوق الانتقالات. فسياسة الملاك القائمة على الاستثمار في اللاعبين الشباب لتطويرهم ثم بيعهم لا تتيح تجديد العقود المنتهية للاعبين مهمين مثل تشالهان أوغلو، الذي لا يزال بإمكانه أن يمنحك عامين آخرين على مستوى عالٍ».

وواصل: «لا يملك إنتر لاعبين يمكنه بيعهم باستثناء بيسيك وكارلوس أوجوستو وباستوني في الخط الخلفي، وهذه مشكلة. خاصة أن أندية أوروبية كبرى أخرى، مثل باريس سان جيرمان، باعت لاعبيها الاحتياطيين بأكثر من 100 مليون يورو الصيف الماضي».

وقبل انطلاق المباراة، تطرق بيرامي أيضًا إلى الظهير الإنجليزي جيد سبينس: «يبدو وكأنه قادم من لا لا لاند أو هوليوود. يظن نفسه نجمًا، لكنه هنا مجرد لاعب في دور ثانوي».

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ووُجهت انتقادات قوية لسبينس بعد تسببه في عودة أتالانتا في اللقاء عقب استهتاره في لعبة الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

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وبعد التعادل 4-4، انتقد بيرامي أيضًا مواطنه أكانجي: «المشكلة أنه جلب هذه العقلية معه من مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا، وهو فريق مهيمن كان يدافع عبر الاستحواذ، لكن إنتر قصة مختلفة. لطالما كانت لديه هذه العقلية مع المنتخب الوطني أيضًا، حيث لم يكن قائدًا قط ولن يكون كذلك أبدًا، بحكم طبعه. وقد ظهر ذلك حتى في تصريحاته بعد الفوز على كومو، عندما قال إنه لم يرَ شيئًا استثنائيًا في فريق فابريجاس: أنتم إنتر وتقارنون أنفسكم بكومو؟ الفريقان يسيران في طريقين مختلفين تمامًا. ثم ترى ذلك على أرض الملعب أيضًا: تدخل لتمنح الدفاع الصلابة، لكنك بدلًا من ذلك تعاني وتفقد رقابة اللاعبين المكلف بمراقبتهم. بالإمكانات التي يملكها، لا أفهم إلى أين يريد أن يصل كلاعب».