سيتيين عن واقعة مساعده وميسي: الجميع يجب أن يضحي من أجل برشلونة

سيتيين يستمر في المقاومة ببرشلونة

علق كيكي سيتيين، مدرب برشلونة، على الأحاديث حول خلافات داخلية داخل صفوف فريقه، وذلك وسط الصراع المحتدم مع ريال مدريد على صدارة الليجا.

برشلونة فقد صدارة الترتيب في الجولتين الماضيتين لمصلحة النادي الملكي، وازدادت الأوضاع توتراً بعد الحديث عن خلاف بين مساعد سيتيين وليونيل ميسي.

وقال سيتيين بالمؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيكو مدريد: "الاجتماع مع اللاعبين بعد التعادل في سيلتا كان أشبه بيومي الأول هنا، سأفعل كل شيء لتخطي تلك اللحظة".

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وأضاف: "في بعض الأحيان النتائج لا تتوقف فقط علي، جميعنا يجب أن نضحي، حتى اللاعبين، يجب أن تضحي بأشياء شخصية من أجل الفريق والمنفعة العامة".

واستمر المدرب: "الخلاف بين سارابيا وميسي؟ أنا لم أكن لاعباً سهلاً أيضاً، ولكن عندما تفوز كل تلك الأمور تُحل، نشعر بالقلق بسبب عدم ترجمة الفرص لأهداف".

وأردف: "الوضع الحالي مثل السيرك، تعادل وحيد والجميع يحاول استغلال الفرصة، العلاقة مع اللاعبين جيدة والتواصل هام، الجدل أمر طبيعي في حياتنا الكروية".

وحول شعوره بالضغط: "يمكنني العمل بتلك الأجواء، أنا أعمل في الملعب، أنتم من تسمعون تلك الضوضاء فقط وأسمع عنها من الإعلام فقط، مقتنع أننا نقوم بعمل جيد".

وعن صراع الصدارة: "عندما لا تفوز يصبح الأمر سيئاً، ولكن التركيز علينا، حسابياً الأمر ممكن، علينا الفوز بكل المباريات ونأمل في تعثر ريال مدريد".

وعلق سيتيين على رحيل أرتور: "لا أعرف ماذا قالت والدته، هو يقول إنه متاح حتى نهاية الموسم وأتمنى أن يثبت ذلك حتى اليوم الأخير ويساعدنا".

وانتقد المدير الفني التوقف أثناء اللقاءات لشرب المياه: "أحياناً لا يكون مفيداً لنا ويستفيد الخصم لأنك تكون في لحظة أفضل، ولكن قد تكون مفيدة في إصلاح بعض التفاصيل الصغيرة".

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد: "خصم صعب دائماً لأنه فريق صلب ويجب أن تهاجمه باستمرار وتكون سريعاً بين الخطوط، الخطة؟ فقط 11 لاعباً يمكنهم المشاركة، أتفهم أن البعض هنا له مكانة خاصة ولكن أي لاعب يمكنه اللعب أو لا".

الجدير بالذكر أن مصادر خاصة بجول كشفت بأن إدارة النادي الكتالوني تتجه نحو إقالة سيتيين بحلول نهاية الموسم الجاري بسبب سوء العروض والنتائج.