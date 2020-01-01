سيتيين: مواجهة نابولي لن تكون الأخيرة لي مع برشلونة

تحدث أيضاً عن موقفه من أزمة أرتور ميلو

أكد كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة ، أنه لا يتوقع رحيله عن تدريب الفريق، حتى لو فشل في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا .

برشلونة يستعد لمواجهة نابولي غداً السبت، في إياب دور الـ16 من الأبطال، بعد التعادل الإيجابي 1/1 على ملعب الفريق الإيطالي.

سيتيين قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"أشعر بحالة كبيرة من الهدوء، استعدينا بأفضل صورة ممكنة لهذا اللقاء وأؤمن بحظوظنا في العبور والتأهل للنهائي".

المزيد من الفرق

وأضاف:"لا أعتقد أنها ستكون المباراة الأخيرة لي هنا، نحن نعمل بأقصى قدر من الحماس والطاقة في جميع الأوقات، ونثق جيداً في قدراتنا".

وتابع:"أهم ما يجب فعله أمام نابولي، هو قراءة المباراة بشكل جيد، والحفاظ على الاستحواذ والهجوم في اللحظات المناسبة".

واستكمل:"حصولنا على الكرة يعني تقلص فرصهم في التسجيل، مع ذلك سنحرص على التحلي بالعقلية الدفاعية المناسبة عندما يكون الاستحواذ معهم".

أرتور يخضع لبرشلونة ويعود للتفاوض

فانتازيا | ميسي إلى إنتر.. البرغوث يكتشف وجهًا آخر للحياة

وأما عن أزمة أرتور ميلو:"لقد تحدثت معه والمجموعة بأكملها، لم يحضر بعدها، لست سعيداً بحدوث هذا الموقف، لكن الأمر انتهى والكرة الآن في ملعب إدارة النادي".

وفي نهاية حديثه شدد سيتيين على أن الحديث عن أرتور في الوقت الحالي لا يخصه، بعدما قرر اللاعب عدم المشاركة مع برشلونة مرة أخرى بعد حسم انتقاله إلى يوفنتوس.