سيتيين: مستقبل ميسي لا يهمني وتحدثت مع الرئيس عن مستقبلي

سيتيين يواصل المقاومة في برشلونة

تحدث مدرب برشلونة كيكي سيتيين في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام فياريال لحساب الليجا، وعرج على مسألة رحيل نجمه ليونيل ميسي.

الأجواء في برشلونة مؤخراً متوترة بسبب التفريط في النقاط وفقدان صدارة الليجا، والحديث عن مشاكل داخلية بين الجهاز الفني ونجوم فريقه.

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وقال سيتيين: "مستقبل ميسي؟ لن أتكهن ولم أسمع أي شيء بخصوصه ولا يخصني، أراه يتدرب وفي حالة طيبة وهذا المهم وسنه لم يؤثر عليه، الإرث موجود في كل نادٍ وتكتسبه بما قدمت على مدار الأعوام ولكن تلك الأمور لا تحكمني".

وأتبع: "جريزمان؟ فتى طيب وتحدثت معه، لاعب محترف ولن يجعل ما يحدث يؤثر عليه في المباريات القادمة وسيعطي كل ما عنده، نفس الأمر حدث مع فاتي عندما لم يلعب، نحن في برشلونة وهناك الكثير من اللاعبين".

واستمر سيتيين: "مستقبلي الشخصي؟ لا أضيع ثانية في التفكير بالأمر، كل همي الوضع الحالي والاستمرار في الأشياء الجيدة التي قمنا بها في المباريات الماضية، تحدثت مع الرئيس ولكن لن أقول لكم ماذا دار بيننا".

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وواصل: "ليست المرة الأولى التي أكون في وضع شبيه، وصفت الأمر بالسيرك في الماضي والضوضاء، صحيح فرطنا في نقاط خارج ملعبنا ولكن تلك أشياء لا نتحكم بها".

وأكمل: "أمام سيلتا خطأ مننا، أو مهارة من أسباس صراحة، صنعت الفارق، قمنا بلقاء ممتاز أمام أتلتيكو وأتمنى فعل المثل أمام فياريال الذي هو من أفضل الفرق حالياً".

وعن أومتيتي وسواريز: "الأول شعر بعدم راحة في الركبة اليسرى وسنرى كيف سيتطور الوضع، سواريز لاعب مهم وأعطى الكثير للفريق وبالنسبة لي مكانه دوماً في الملعب".

وحول التحكيم: "هناك حالات تحدث صراحة تجذب الانتباه، ولكن سأترك الحُكم لكم، المنظور ضيق وسيكون دوماً هناك الجدل حول التحكيم".

برشلونة فرط في ست نقاط منذ عودة المسابقات بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، مما منح ريال مدريد الصدارة في الأسابيع الماضية.