سيتيين: لا أفكر في دوري الأبطال وهذا هو موقف المصابين

تعرف على موقف المصابين في صفوف برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

أكد كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة إنه لا يفكر في الوقت الحالي بقرعة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وأكد خلالها أن الفريق عليه التركيز أولًا قبل أي شيء على المباريات المتبقية في الدوري الإسباني.

وقال سيتيين: "لا أفكر كثيرًا في القرعة، علينا أن نركز أولًا على مواجهة نابولي، لكن قبل ذلك أيضًا سيكون علينا التركيز على مباراة بلد الوليد".

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وأضاف: "بكل تأكيد نريد الفوز بدوري أبطال اوروبا، لكن علينا أن نرتب الأولويات، علينا أن نركز على المباراة المقبلة أولًا، سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في آخر ثلاث مباريات، والاستنتاجات لن تجعلنا نصل لأي شيء".

وأردف: "نحن في حاجة لكل العناصر، لكن أرتور مصاب ولن يكون معنا، وكان من الممكن أن يسافر معنا دي يونج لكننا فضلنا أن يستريح، وفيربو أصبح في حال أفضل".

وأكمل: "سنمنح الفريق بعض الأيام للراحة بعد الدوري الإسباني بعد ذلك سنعود، ربما نخوض بعض الوديات للتحضير لما هو قادم".

وأنهى تصريحاته: "مواجهة بلد الوليد يجب أن نخوضها بكل ما لدينا من قوة، علينا أن نحقق الفوز وهم لن يجعلوا الأمر سهلًا علينا، نريد أن نصل للمباراة الأخيرة ونحن لدينا القدرة على الفوز بالدوري".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر في الوقت الحالي بفارق أربع نقاط وللملكي أفضلية المواجهات المباشرة.