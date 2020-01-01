سيتيين: تجاوزت فترة الحداد على برشلونة، وسأكرر التجربة لو عاد الزمن

كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة غير نادم على تدريب الفريق، ويؤكد إنه سيكرر التجربة لو عاد به الزمن.

أكد كيكي سيتيين المدير الفني السابق لنادي برشلونة أنه غير نادم على قراره بالموافقة على تدريب الفريق في منتصف الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيتيين لصالح وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، وأكد خلالها إنه سيكرر التجربة لو عاد به الزمن.

وقال سيتيين: "لقد تجاوزت فترة الحداد على ما حدث أثناء تواجدي في برشلونة، مثل تلك الحوادث تحدث في كرة القدم".

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وأضاف: "لو استطعت أن تعيش معزولًا بعض الشيء عن البيئة التي أنت فيها مثلما فعلت أنا ستتجاوز كل شيء، لقد غيرت رقم هاتفي وكانوا يوقفوني في الشارع ويطلبون المقابلات الصحفية، لكنني حاولت أن أحافظ على هدوئي".

وأكمل: "تجربتي في برشلونة كانت استثنائية بالرغم من الصعوبات سأكرر التجربة لو عاد بي الزمن، ولن أندم أبدًا".

وعن علاقته باللاعبين قال سيتيين: "طوال 14 عامًا دربت فيهم في كرة القدم لم تحدث أي مشاكل سوى مع ثلاثة أو أربعة لاعبين".

وأنهى تصريحاته: "لقد دربت الكثير من اللاعبين الأذكياء، ربما لم يكن لديهم الكثير من الموهبة بالكرة أو تكتيكيًا لكنهم دومًا ما كانوا يقومون بما يتوجب عليهم القيام به".

جدير بالذكر أن سيتيين كان قد أقيل من تدريب برشلونة بعد الخسارة من بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.