سيتين يكشف النقاب عن قائمة برشلونة أمام غرناطة

المدرب الجديد يستقر على قائمته في اختباره الأول مع برشلونة

كشف المدير الفني الجديد لبرشلونة كيكي سيتين، النقاب عن القائمة التي سيعول عليها في اختباره الأول مع الفريق ضد غرناطة، المقرر له مساء اليوم على ملعب "كامب نو" في الدوري الإسباني.

ويترقب عشاق البلو جرانا مباراة السهرة، لرؤية ما سيقدمه ليونيل ميسي ورفاقه في أول تحدي تحت قيادة مدرب ريال بيتيس السابق، بعد إقالة إرنستو فالفيردي في آخر ساعات الإثنين الماضي.

وكما كان متوقعًا، شهدت القائمة عودة الحارس الأمين تير شتيجن مرة أخرى، بعد تعافيه من إصابته التي أعاقته عن اللعب أمام إسبانيول في الديربي الكاتالوني الأخير، وكذا أمام أتلتيكو مدريد في ليلة الخروج من كأس السوبر الإسبانية.

في المقابل، غاب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز بداعي العملية الجراحية التي خضع لها في ركبته اليمنى، بعد العودة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة للهولندي فرينكي دي يونج، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت القائمة على النحو الأتي

حراسة المرمى: تير شتيجن ونيتو

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرار بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا، صامويل أوميتيتي وجونيور فيربو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، آرثر ميلو، أرتورو فيدال، سيرجي روبرتو، كارليس بيريز و ريكي بويج

الهجوم: أنسو فاتي، ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

وسيخوض البرسا هذه المباراة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الليجا، برصيد 40 نقطة، على بعد 3 نقاط من ريال مدريد بعد فوزه على إشبيلية بشق الأنفس مساء أمس بنتيجة 2-1، بينما الفريق الضيف يقع في منتصف الجدول بـ27 نقطة.