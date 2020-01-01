سيتين يعترف بمسؤوليته عن هزيمة فالنسيا ويضع خطة الإصلاح

كيكي سيتي المدير الفني لفريق برشلونة يعترف بمسؤوليته عن الهزيمة أمام فالنسيا ويضع خطة للعودة للطريق الصحيح.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الجديد لفريق برشلونة كيكي سيتين قد اعترف بتحمله لمسؤولية الهزيمة أمام فريق فالنسيا هذا الأسبوع.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة سبورت، والتي أوضحت أن سيتين تحدث لعدد كبير من المقربين له داخل برشلونة وأخبرهم أنه أخطأ في عدة أمور تخص تلك المباراة.

وأفصحت الصحيفة أن سيتين يرى أن اختياراته لمن بدأوا المباراة لم تكن الأفضل، حيث شاهد مشاكل عديدة في وسط الملعب بوجود الخيارات التي وضعها بالأخص على الجانب الدفاعي.

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ويرى المدرب الجديد خلفية إرنستو فالفيردي أن ثلاثية الدفاع لم تكن الخيار المثالي لتلك المباراة أيضًا، لذلك وبحسب ما ذكرت "سبورت" فالمدرب يعمل على حل تلك المشاكل هذه الأيام.

وكان برشلونة قد تعرض للهزيمة بهدفين نظيفين خلال مباراة الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني أمام فريق فالنسيا على ملعب مستايا.

وتراجع ترتيب برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمركز الثاني عقب فوز ريال مدريد مساء الأحد الماضي على نظيره بلد الوليد بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن سيتين سيجد نفسه في مواجهة ليجانس بكأس ملك إسبانيا هذا الأسبوع وسيواجه نظيره ليفانتي مطلع الأسبوع المقبل في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.