سيتين يرد على مدرب خيتافي ويطالب برشلونة بالحسم المبكر

كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يرد على مدرب خيتافي وشكواه من النتيجة ويؤكد رغبته في تحسن الفريق على جانب حسم المباريات مبكرًا.

أعرب المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره خيتافي في الجولة الـ 24 من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية بعد المباراة ورد خلالها على مدرب خيتافي الذي تحدث عن التوتر بينه وبين مدرب برشلونة ووجه رسالة لعناصر الفريق الكتالوني طالبهم من خلاله بالحسم المبكر للمباريات.

وقال كيكي: "نعم المباراة كانت صعبة، هذا الفريق فاز في آخر أربع مباريات ولم يستقبل أهداف وضغط علينا في الشوط الأول لكننا حاولنا أن نعقد الأمور عليهم".

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وأضاف: "سجلنا هدفين وهم سجلوا هدفًا وكان يمكننا حسم المباراة لكنها كانت صعبة للغاية، لقد قلت ذلك كثيرا علينا ترويض الخصوم لكننا واجهنا الثالث في جدول الترتيب ومثل تلك المباريات لا تحسم بسهولة".

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وأكمل: "بشكل عام حققنا نتيجة جيدة أمام فريق في مركز متقدم ولو كنا أكثر قوة في بعض اللقطات كان من الممكن تسجيل المزيد من الأهداف وكان يمكننا أن نستمر فيما قدمناه خلال الشوط الأول من المواجهة".

وأردف: "نحن نعمل بكل ما لدينا من قوة ونحاول تطبيق ما هو مفيد للفريق وأن نصحح بعض الأمور، وفي النهاية نحن راضون عن العمل والنتائج لكننا كنا نتمنى اللعب بشكل أفضل وأن نحسم المباريات بسهولة أكبر".

وعن شكوى مدرب خيتافي من النتيجة: "المباريات تُلعب داخل الملعب، وهم ارتكبوا بـ 29 خاطئًا خلال المباراة بالرغم من ذلك خرجنا ببطاقة صفراء أكثر منهم".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد وللأخير مباراة سيخوضها بالغد أمام سيلتا فيجو.