سيتين يحدد أولوياته في "استراحة" ما قبل قمة برشلونة ونابولي

بعد الخروج من دوامة السفر والمؤتمرات الصحفية

ألقت وسائل الإعلام المقربة من برشلونة، الضوء على ما يدور في ذهن مدرب الفريق كيكي سيتين، قبل اللقاء الأهم في المرحلة القادمة، ضد نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن المدرب الجديد سيحاول التقاط أنفاسه في الأيام القليلة القادمة، بعد ظهوره في المؤتمرات الصحفية، أكثر من تواجده مع اللاعبين في الحصص التدريبية، منذ توليه المهمة خلفًا لفالفيردي قبل 26 يومًا.

ولفت التقرير إلى أن سيتين سيحصل على استراحة لا تقدر بثمن، بعدم الخروج من برشلونة في الأيام الـ15 التي ستسبق رحلة الجنوب الإيطالي، حيث سيواجه خيتافي وإيبار على ملعب "كامب نو" في الجولتين المقبلتين، الأمر الذي قد يساهم في استيعاب اللاعبين لأفكاره بشكل أفضل.

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ورغم الخروج من كأس الملك بالهزيمة أمام بلباو ثم الفوز الشاق على ريال بيتيس بثلاثية مقابل اثنين، إلا أن الصحيفة الكاتالونية، أشارت إلى أن اللاعبين أظهروا بعض التحسن، لكن ما زال هناك الكثير من العمل على أرض الملعب، وأولويات تمثل صداعًا في رأس سيتين.

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واحدة من هذه الأولويات، الاستقرار على أفضل أسلوب وتشكيلة قادرة على تنفيذ أفكاره داخل المستطيل الأخضر، وذلك رغم تلميحاته في تصريحاته السابقة، بأنه لا يميل لفكرة الثبات على نمط واحد، وهو ما نفذه في مبارياته الأخيرة، بالاعتماد على أكثر من طريقة، مثل 3-5-2 و4-3-3 و4-4-2.

و أشار التقرير إلى أن أسلوب اللعب بثلاثة مدافعين يفقد الفريق قوته في الوسط والثلث الأخير من الملعب، وهي المعضلة التي سيحاول المدرب حلها، بإعادة التفكير مرة أخرى قبل الدفاع بالفرنسي صامويل أومتيتي لمستواه المقلق.

هذا بجانب إنهاء مشكلة معاناة الفريق تحت الضغط والإسراع من وتيرة بناء الهجمة، وأيضًا عمل مداورة لتفادي تعرض اللاعبين الذين شاركوا بصفة مستمرة في فترة ازدحام الجدول، بالتعب أو الإرهاق قبل زيارة "سان باولو"، المقرر لها في الـ25 من فبراير الجاري.