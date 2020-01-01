سيتين: على برشلونة التحسن ولهذا ميسي الأفضل بالعالم

كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة يطالب نجومه بالتحسن بالرغم من الفوز العريض على إيبار بخمسة أهداف نظيفة.

أعرب المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم على إيبار بخمسة أهداف نظيفة ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الليجا .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيتين وأكد خلالها أن على فريقه التحسن في عدة جوانب في الفترة المقبلة بالرغم من الأداء الجيد والنتيجة العريضة ضد إيبار.

وقال سيتين: "أنا سعيد للغاية لأننا حصلنا على ثلاث نقاط في غاية الأهمية ولأن الفريق كان في حاجة لمثل هذا الفوز الذي تحقق اليوم".

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وأضاف خليفة فالفيردي: :بخلاف الانتصارات التي حققناها في الفترة الأخيرة اليوم قمنا بترجمة الفرص لأهداف وقمنا بأشياء رائعة عديدة حيث استعدنا الكثير من الكرات وصنعنا الفرص وسجلنا ثلاثية في الشوط الأول وكنا أكثر هدوءًا في الشوط الثاني".

وأردف: "هذا الفوز يعزز الثقة لدى الجميع لأن العديد من الأشياء التي كنا نعمل عليها طبقت بشكل صحيح، بالرغم من أنه هناك بعض الأمور التي علينا تحسينها".

وأكمل عن ميسي: "هو يقوم بذلك منذ 14 أو 15 عامًا وسيستمر في فعله، وجوده يمنح أي فريق الأفضلية هذه هي الحقيقة التي ستبقى موجودة للأبد، لو لم يحضر بالأهداف يتواجد بالصناعة لذلك هو الأفضل في العالم".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن المشاكل المحيطة بالنادي: "هذا الفريق منذ سنوات وهم ينافسون في أعلى المستويات ويحبون كرة القدم ويعرفون أنهم عليهم العمل في أفضل حالاتهم وكل ما يحيط بنا من اضطرابات لا يؤثر عليهم".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت لحين خوض ريال مواجهته ضد ليفانتي مساء اليوم.