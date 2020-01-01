سيتين: لا أصدق أنني مدرب برشلونة

تعرف على تصريحات كيكي سيتين في قناة برشلونة

أكد كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، اهتمامه الكبير بتقديم كرة قدم جيدة ممتعة مشيرًا إلى أنّه لا يزال غير قادر على تخيل وجوده على رأس القيادة الفنية للنادي الكتالوني.

سيتين تولى تدريب برشلونة خلف إرنستو فالفيردي ليصبح المدرب رقم 60 في تاريخ البلوجرانا الذي يستهل مسيرته بمواجهة غرناطة مساء الأحد المقبل في الجولة 20 من الليجا.

وقال سيتين في تصريحات لقناة النادي الكتالوني: "أحاول الآن التأقلم على فكرة أنني مدرب برشلونة. يوم تقديمي كان الأفضل على الإطلاق".

وتابع: "الحقيقة أنني أرغب دائمًا أن أرى فريقي يقدم كرة قدم جيدة وهي الوسيلة الوحيدة التي تجعلني أعود إلى منزلي سعيدًا".

واختتم: "بالنسبة لي كرة القدم دائمًا تشبه اللعب في ساحة المدرسة، فهناك الجميع يستمتع باللعب، وأعتقد أنّ 99% من اللاعبين يؤمن بذلك ولكن حينما يصبحون محترفين يتغيرون كثيرًا".

وكان سيتين قد أكد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه رغبته في إعادة برشلونة لتقديم كرته الجميلة والاهتمام بالسيطرة والاستحواذ على مجريات اللعب.

جدير بالذكر أنّ فالفيردي هو أول مدرب يُقال في برشلونة من منتصف الموسم منذ 17 عامًا تحديدًا من يناير 2003 برحيل لويس فان جال.