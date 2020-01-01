سيتين: الدفاع يتحسن وأتمنى توحيد المعايير التحكيمية

تعرف على تصريحات كيكي عقب فوز برشلونة الصعب على بيتيس

أكد كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ أداء الفريق أمام ريال بيتيس كان رائعًا وبالأخص في الشك الدفاعي منتقدًا القرارات التحكيمية.

برشلونة نجح في العودة أمام ريال بيتيس وانتصر 3-2 ليستمر في مطاردة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقال سيتين في تصريحات عقب المباراة: "سعيد جدًا بالأداء، والفريق يتحسن بصورة واضحة من مباراة للأخرى. كنا بحاجة للفوز في أجواء صعبة تمامًا مثل أجواء لقاء أتلتيك بلباو".

المزيد من الفرق

وتابع: "دفاعيًا نعاني أمام الفرق التي تضغط بصورة واضحة وعلينا التحسن كثيرًا في هذا الشق، لكن في المطلق أرى أن الفريق يتطور يوم عن الآخر".

وأوضح: "ورغم ذلك لم نستقبل العديد من الفرص وبالأخص في الشوط الثاني وأنا سعيد بالعمل الدفاعي للفريق".

مدرب البلوجرانا تعجب من عدم احتساب ركلة جزاء لهداف برشلونة، ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنّ الحل الوحيد هو سقوط اللاعب لتُحتسب اللقطة، وأنّ تقنية الفيديو مجرد أداة ولن تنهي الأخطاء التحكيمية مطالبًا بتوحيد معايير الحكم.

وحول استعادة الصدارة قبل الكلاسيكو، أردف: "لا يهمني سوى الفوز فقط ولا ننظر إلى نتائج المنافسين".

وأردف: "لم أسمع صافرات الاستهجان من جمهور ريال بيتيس، امتلك ذكريات عظيمة هنا وعلاقتي جيدة مع الجمهور وأتمنى لهم دائمًا التوفيق".

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يواجه خيتافي الجولة المقبلة على ملعب "كامب نو" بينما يستضيف ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو.