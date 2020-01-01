سيتين: أتمنى انضمام نيمار لبرشلونة

هل نرى نيمار في برشلونة؟

أكد لارو سيتين، نجل المدير الفني لنادي برشلونة كيكي سيتين، رغبته في رؤية نيمار دا سيلفا بقميص البلوجرانا مرة أخرى.

التقارير الصحفية تؤكد أنّ برشلونة لم يتوقف عن الرغبة في الحصول على خدمات نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبسؤال نجل مدرب النادي الكتالوني ولاعب فريق سانت أندرو الإسباني حول رأيه في نيمار أجاب: "إنّه لاعب مذهل وآراه الأفضل، بالطبع أتمنى أن يلعب في برشلونة".

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نيمار لعب لبرشلونة بين 2013 و2017 وحقق 10 بطولات كما سجل 105 هدفًا.

ورغم مغادرة صاحب الـ 28 عامًا للقلعة الكتالونية في 2017 بعد فسخ عقده ودفع 222 مليون يورو، إلا أنّ برشلونة حاول جلبه الصيف الماضي.

وأكد هداف البلوجرانا التاريخي، ليونيل ميسي، رغبته في عودة نيمار ومساعدة الفريق لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا.