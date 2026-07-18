"إلى أين تتجهون؟".. بلاتر يفتح النار على الفيفا بسبب نهائي المونديال وترامب!

واصل سيب بلاتر هجومه الحاد على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر منصة "إكس". وهذه المرة، أبدى السويسري البالغ من العمر 90 عامًا، والذي ترأس الفيفا بين عامي 1998 و2015، استياءه الشديد من عرض استراحة ما بين الشوطين المقرر إقامته خلال المباراة النهائية لكأس العالم.

ويشهد يوم الأحد، خلال نهائي المونديال الذي يجمع بين إسبانيا والأرجنتين، تمديد فترة الاستراحة لتصبح 25 دقيقة بدلًا من الوقت المعتاد. ويرجع هذا التغيير إلى إقامة عرض فني ضخم بين الشوطين، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم، أمثال جاستن بيبر، وشاكيرا، ومادونا.

ولا يبدو بلاتر متفهمًا لهذا التوجه، حيث كتب قائلًا: "فترات التوقف لشرب المياه كانت مجرد البداية. يوم الأحد، سنشهد أبرز لقطات هذه البطولة؛ أطول استراحة بين الشوطين في تاريخ كرة القدم. نهائي كأس العالم يتحول إلى نسخة مقلدة من السوبر بول.. إلى أين تتجهين يا فيفا؟".

ولم تكن هذه المرة الأولى خلال هذه النسخة من المونديال التي يوجه فيها بلاتر -الذي طالته الكثير من الانتقادات والأزمات خلال فترة رئاسته- سهام نقده نحو الاتحاد الدولي للعبة.

ففي مطلع الشهر الجاري، نشر تغريدة عبر منصة "إكس" عقب الكشف عن إلغاء البطاقة الحمراء التي تحصل عليها المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، وتحويلها إلى إيقاف مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد مكالمة هاتفية من الرئيس دونالد ترامب.

وصرح بلاتر حينها قائلًا: "البطاقات الحمراء لا تُلغى بمكالمات هاتفية سياسية، بل تُلغى استنادًا للقواعد والأدلة وعبر الهيئات المستقلة. عندما يتدخل رئيس أمريكي لدى رئيس الفيفا، وفجأة يُبرأ لاعب من الإيقاف قبل مباراة إقصائية في كأس العالم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه حتمًا هو: إلى أين تتجهين يا فيفا؟ يجب ألا تتحول كرة القدم أبدًا إلى ساحة للعب القوة السياسية".