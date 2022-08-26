"سيبقى!" جوارديولا يغلق الباب تمامًا أمام برشلونة

انتهى كل شيء بشأن برناردو

أغلق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الباب بشكل كامل أمام برشلونة فيما يتعلق بضم البرتغالي برناردو سيلفا، رغم تصريحاته مؤخرًا بأن البرتغالي "يحب برشلونة".

سيبقى!

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقة ضد كريستال بالاس في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي: "سوف يبقى (برناردو) هنا.. بكل تأكيد!".

وفسر: "لم يتصل بنا أي نادٍ للحديث عن برناردو سيلفا، لذلك هو باقٍ".

وتناول جوارديولا قضية قلق بعض لاعبي السيتي من الإصابات بسبب إقامة كأس العالم نهاية العام، قائلًا: "لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون الآن في كأس العالم، إذا أصيبوا في أي وقت ستكون الإصابة متعلقة بوقتها فحسب، من الممكن أن يصابوا في الشارع، هذا هو الأمر".

2 من 54

وعن خصمه كريستال بالاس، الذي يعد الوحيد الذي فاز على مانشستر سيتي في آخر مباراتين ضمن 54 مباراة أقيمت بالوقت النهاري، فأجاب: "في البداية من الجيد أن تخسر مباراتين من 54، هذا رقم جيد".

وأضاف: "بالنسبة لكريستال بالاس، هذا دليل على قوتهم، لديهم صلابة كبيرة بدأت مع هودسون وتستمر الآن مع باتريك فييرا ولديهم جودات رائعة ويدافعون بشكل جيد عن منطقة الجزاء، يملكون كرات ثابتة رائعة وتحولات جيدة، لديهم أسلحة ولاعبون خبيرون في الوسط".