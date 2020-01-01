سيبايوس: زيدان لا يملك الوقت للحديث معي

أكد داني سيبايوس رغبته في النجاح مع ريال مدريد بعد فترة الإعارة من آرسنال.

أكد داني سيبايوس رغبته في النجاح مع ريال مدريد بعد فترة الإعارة من آرسنال .

وانضم سيبايوس إلى ريال مدريد في 2017، وأعاره الملكي إلى آرسنال العام الماضي، ولديه تعاقد مع مدريد حتى عام 2023.

كان لاعب خط الوسط قد ظهر في 24 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم ، وسجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين، ولا يزال اللاعب الدولي الإسباني حريصًا على النجاح مع عمالقة الدوري الإسباني

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وقال سيبايوس لقناة TVE يوم الأربعاء "أنا لاعب في ريال مدريد ... وأي لاعب في العالم يرغب في اللعب لريال مدريد."

وأضاف "لدي عقد معهم لمدة ثلاث سنوات أخرى وهم الفريق المثالي للنجاح."

حيث أصبح مستقبل صاحب الـ23 عامًا موضع تساؤل في وقت سابق من هذا الشهر حيث انتشرت شائعات بأن مدريد كان مستعد لتقديمه هو وسيرجيو ريجيلون في صفقة مبادلة لنجم إشبيلية لوكاس أوكامبوس.

ومع ذلك ، فإن مستقبل سيبايوس في مدريد غير مستقر ، حيث كشف لاعب الوسط الشهر الماضي أنه لم يتحدث إلى المدرب زين الدين زيدان منذ مغادرته للانضمام إلى آرسنال.

وقال سيبايوس لموفيستار: "لم أتحدث إلى زيدان منذ أن غادرت.حيث يكون الأمر صعبًا "على المدرب "عندما تملك غرفة ملابس بها العديد من اللاعبين. لا أعتقد أن زيدان يتحدث إلى اللاعبين المعارين".

ويستعد سيبايوس للعودة إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ، مع عودة أندية الدرجة الأولى في إنجلترا للتدريب هذا الأسبوع.

كشف سيبايوس أن لاعبي آرسنال لم يظهر لديهم أي اختبارات إيجابية لفيروس كورونا.

واختتم سيبايوس "لقد اجتزنا الاختبارات والحقيقة هي أن الفريق بأكمله نتائج سلبية".