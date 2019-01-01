جيوفينكو: سعيد بخوض مباراة جماهيرية مثل لقاء الهلال والاتحاد

اللاعب الإيطالي يتحدث عن مواجهة الاتحاد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

علق الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على مواجهة فريقه أمام الاتحاد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال سيحل ضيفًا على الاتحاد مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، لمواجهة الاتحاد بين جماهيره.

جيوفينكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سعيد لمواجهة الاتحاد وسط الحضور الجماهير الكبير هذا".

اللاعب الإيطالي تابع: "نفاد تذاكر المباراة يشير إلى أن هناك حضور جماهيري كبير، وهذا ما يبحث عنه أي لاعب".

وأردف: "سيكون شيئًا جميلًا خوض مباراة جماهيرية مثل مواجهة الهلال والاتحاد، والتي ستشهد حضورًا جماهيرًا كبيرًا".

ويسعى الهلال لتحقيق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب، من أجل تسهيل مهمة مباراة العودة التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض.