سياسة واضحة لا يحيد عنها .. كيف أدار الهلال ملف الانتقالات الصيفية؟

ميركاتو مميز للهلال في الصيف الماضي

بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحامل لقب دوري أبطال آسيا، بالطبع الجميع توقع له ميركاتو صيفي قوي من أجل الحفاظ على قوته خلال الموسم الجديد سواء على المستوى المحلي أو القاري.

خالف الهلال التوقعات وجاءت تعاقداته في حدود المعقول واحتياج الفريق فقط ككل عام داخل الزعيم، فمن يرى الهلال في الموسم الماضي يجده فريق متماسكًا وكاملًا بشكل قوي، ولكن جاء رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو ليطرح تساؤل من جماهير الزعيم من سيعوضه خلال الموسم الجديد.

5 تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، هي حصيلة الهلال من أجل الحفاظ على قوته والمضي قدمًا نحو الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصًة بعد الاستبعاد من دوري أبطال آسيا بسبب إصابات كورونا التي لحقت به خلال منافسات النسخة الحالية.

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فماذا عن ميركاتو الهلال؟ وما هي السياسة التعاقدية التي انتهجها الزعيم خلال فترة الانتقالات الماضية من أجل تدعيم الفريق بشكل عادي وليس مبالغًا فيه بالإضافة إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

الحفاظ على القوام الرئيسي

بدأ الهلال بالحفاظ على القوام الرئيسي للفريق، بتمديد عقد الفرنسي بافيتمبي جوميس، والذي كان ينتهي بنهاية موسم 2019 – 2020، في خطوة أكثر من رائعة للحفاظ على مهاجم قوي ومن أفضل الأجانب الذين انضموا للدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الماضية.

تمديد عقد جوميس جاء لمدة عامين حتى نهاية عام 2022، ليواصل الأسد الفرنسي قيادة هجوم الزعيم لفترة جديدة بعد أن أبلى بلاءً حسنًا خلال العام الماضي.

ولم يكن الحفاظ على جوميس هي الخطوة الوحيدة لإدارة الهلال من أجل هجوم مستقر خلال الموسم الجديد، بل نجحوا في التعاقد بشكل نهائي مع صالح الشهري الذي يعد مستقبل هجوم الزعيم في المواسم المقبلة.

مهاجم محلي قوي أعلن الهلال عن التعاقد معه بشكل نهائي حتى عام 2024 ، ليكون تدعيم قوي خلال السنوات المقبلة لهجوم حامل اللقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاقدات الجديدة

الهلال ضم كلًا من لوسيانو فييتو وفواز الطريس واللذان يمتذان في مركز الجناح الأيسر ويؤديان بشكل مميز، خاصًة وأن فييتو يمتاز أيضًا كونه مهاجم صريح أو مهاجم ثانٍ، أي صفقة متعدد المهاجم داخل صفوف الهلال.

لوسيانو فييتو يتوقع له الجميع التألق مع الهلال خلال الفترة المقبلة خاصًة وأنه لاعب صغير السن ويمتلك قدرات كبيرة، حيث كان ضمن أكثر من خيار أمام إدارة الهلال لتدعيم الفريق بصفقة أجنبية عقب رحيل البرازيلي إدواردو.

وكانت هناك أصوات تعالت من أجل التعاقد مع لاعب بنفس خصائص إدواردو، ولكن الإيطالي جيوفينكو يتميز باللعب مكان البرازيلي ويقدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة.

حراسة المرمى في أمان

تعاقد الهلال مع كلًا من عبدالله الجدعاني وحبيب الوطيان، لتدعيم مركز حراسة المرمى، حيث يعد الوطيان حارس الفتح الماضي هو من أفضل الحراس الشباب وهو حارس مرمى منتخب الشباب السعودي، وهذا يعطي الهلال ميزة الاطمئنان على مستقبل حراسة المرمى.