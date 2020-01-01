سيارة آخر موديل .. هدية فارهة من رونالدو لوالدته في عيد الأم

كريستيانو رونالدو يمنح والدته سيارة فارهة قيمته 100 ألف يورو في عيد الأم البرتغالي وبمناسبة عودتها من مرضها بخير.

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس عن هديته القيمة التي قدمها لوالدته دولوريس أفييرو خلال إقامته الحالية في جزيرة ماديرا.

جاء هذا عبر الحساب الرسمي لوالدة رونالدو على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" قبل قليل، حيث نشرت صورة لها مع الهدية.

وكانت الهدية عبارة عن سيارة فارهة ألمانية قيمته حوالي 100 ألف يورو، وذلك بمناسبة عيد الأم البرتغالي الذي يأتي في أول يوم أحد من كل شهر مايو.

وكتبت والدة النجم البرتغالي على الحساب الخاص بها: "شكرًا لنجلي على تلك الهدايا التي تلقيتها اليوم، عيد أم سعيد".

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وعانت دولوريس من سكتة دماغية قبل أسابيع وبالتحديد في الثالث من مارس الماضي قبل أن تتوقف كرة القدم بشكل كامل في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

ويمضي رونالدو الأسابيع الماضية في جزيرة ماديرا رفقة صديقته جورجينا رودريجيز وأبناءه ووالدته التي تعافت مؤخرًا من المرض التي حل بها.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يتدرب في الوقت الحالي على ملاعب ناديه السابق ناسيونال ماديرا استعدادًا لعودته لإيطاليا قريبًا لاستئناف التدريبات مع يوفنتوس.