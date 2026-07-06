سويسرا ضد كولومبيا: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

سويسرا ضد كولومبيا: تفاصيل المباراة

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي سي بليس

ستنطلق مباراة سويسرا ضد كولومبيا في 7 يوليو 2026 الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش و16:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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متنافسون صاعدون يتواجهون على مقعد ثمين في ربع النهائي

تحتل معركة مثيرة ومفتوحة في دور الـ16 مركز الصدارة في استاد فانكوفر، حيث يتواجه فريقان اكتسبا زخمًا متزايدًا بشكل مطرد. يقود مراد ياكين منتخب سويسرا الواثق من نفسه، الذي يسعى إلى الحفاظ على مساره الصاعد المثير للإعجاب خلال البطولة وتأمين وجود متواصل في مراحل متقدمة من البطولة.

ويواجهون منتخب كولومبيا الذي لم يهزم تحت قيادة نيستور لورينزو، والذي اشتهر بتنظيمه الهيكلي الفائق وكفاءته في أمريكا الشمالية. وبينما وصلت كلتا الدولتين إلى مرحلة خروج المغلوب وهما تبدوان عمليتين للغاية بدلاً من أن تكونا متفجرتين بشكل مفرط، فإن الرهانات في نظام خروج المغلوب في فانكوفر توفر فرصة ذهبية للفوز بمكان بين أفضل ثمانية فرق في العالم.

كيف وصل «الفريق أ» و«لوس كافيتيروس» إلى هنا

استعادت سويسرا عافيتها بقوة بعد تعادلها غير المقنع 1-1 أمام قطر في الجولة الأولى. استعاد لاعبو ياكين توازنهم بسرعة، حيث سحقوا البوسنة والهرسك 4-1 وتغلبوا بصعوبة على كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، بنتيجة 2-1 ليحجزوا صدارة المجموعة ب. وحافظوا على هذا المستوى في مرحلة خروج المغلوب، محققين فوزاً محترفاً 2-0 على الجزائر في دور الـ32 ليحجزوا مكانهم في دور الـ16.

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اعتمدت كولومبيا على قاعدة دفاعية قوية للغاية لتشق طريقها دون أي هزيمة. بعد أن استهلت مشوارها بفوز 3-1 على أوزبكستان، حققت فوزاً صعباً 1-0 على جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعادل تكتيكي 0-0 مع القوة الكبرى البرتغال لتتصدر المجموعة K. ثم أظهر فريق لورينزو مرونة كبيرة ليتغلب بصعوبة على منتخب غانا العنيد بنتيجة 1-0 في دور الـ32.

الإصابات الخطيرة ومعضلات خط الوسط تحدد الخيارات

تتأثر الاستعدادات التكتيكية لهذه المباراة بشكل كبير بالأخبار المتباينة المتعلقة بالتشكيلة. فقد تعرضت كولومبيا لضربة مدمرة بعد أن تم استبعاد المهاجم المخضرم جون كوردوبا عن بقية البطولة إثر إصابته بتمزق شديد في أوتار الركبة في وقت مبكر من مباراة غانا. ومن المتوقع أن يتولى مهاجم سبورتنج لشبونة لويس سواريز، الذي دخل من على مقاعد البدلاء ليصنع هدف الفوز في الدور السابق، قيادة خط الهجوم.

أما سويسرا، فتواجه قلقاً بسيطاً بشأن جاهزية لاعب الوسط ميشيل آبيشر، الذي كان يخضع لبرنامج تدريبي فردي للتعافي من إصابة عضلية. وإذا لم يتمكن من المشاركة منذ البداية، فسوف يعتمد ياكين بسلاسة على الثنائي الموثوق به في خط الوسط، غرانيت شاكا وريمو فرويلر، للسيطرة على الممرات المركزية خلف النجم الصاعد يوهان مانزامبي.

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فخاخ العزل على الأجنحة مقابل الكتل المركزية الصلبة تحدد مسار المباراة

ستركز الخطة الاستراتيجية بشكل كبير على السيطرة على المساحات والأجنحة. ستسعى كولومبيا إلى الاعتماد على مصدر هجومها الرئيسي، مستفيدةً من الحركة الديناميكية وسرعة المراوغة في المواجهات الفردية التي يتمتع بها لويس دياز على الجناح الأيسر لتمديد تشكيلة سويسرا وخلق مسارات للعودة إلى الخلف للاعبي خط الوسط المتقدمين.

ستتمحور استراتيجية سويسرا حول الاحتواء قبل شن هجمات مرتدة منظمة. وبدلاً من الإفراط في إرسال العدد الكبير من اللاعبين، ستسعى سويسرا إلى تشكيل كتلة متماسكة، مستفيدة من المستوى الاستثنائي للاعب الوسط مانزامبي البالغ من العمر 20 عامًا لنقل الكرة بكفاءة إلى المواقع المتقدمة وتمريرها إلى بريل إمبولو.

التشكيلات المستقرة تواجه الاختبار النهائي

تواجه سويسرا اختبارًا كبيرًا أمام منتخب كولومبي متماسك للغاية، سجل ثلاث مباريات متتالية دون استقبال أهداف ولم يستقبل سوى هدف واحد طوال البطولة.

يجب على كولومبيا التغلب على غياب هدفها الهجومي الرئيسي في الهواء، مع ضمان أن يساهم دخول سواريز في الحفاظ على عمق هجومها دون الإخلال بمتطلبات التغطية الدفاعية اللازمة لإحباط الفريق السويسري الذي يسجل الأهداف بسهولة من مواقع مختلفة.

التشكيلة المحتملة لسويسرا أمام كولومبيا

كوبيل؛ زاكاريه، إلفيدي، أكانجي، رودريغيز؛ شاكا، فرويلر؛ ندوي، مانزامبي، فارغاس؛ إمبولو

التشكيلة المتوقعة لكولومبيا أمام سويسرا

فارغاس؛ مونوز، سانشيز، لوكومي، موجيكا؛ ليرما، أرياس، بويرتا؛ رودريغيز، سواريز، دياز

إحصائيات أساسية عن مباراة سويسرا وكولومبيا

التقت سويسرا وكولومبيا مرة واحدة من قبل في كأس العالم FIFA، حيث فازت كولومبيا 2-0 في مرحلة المجموعات عام 1994. بشكل عام، فازت كولومبيا في اثنتين من مبارياتها الأربع (تعادل واحد وخسارة واحدة)، كان آخرها فوزًا وديًا بنتيجة 3-1 في ميامي في مارس 2007.

ولم تفز سويسرا سوى في مباراة واحدة من أصل تسع مباريات خاضتها في كأس العالم ضد فرق من أمريكا الجنوبية (تعادلان و6 هزائم). وكانت تلك المباراة هي الفوز 2-1 على الإكوادور في مرحلة المجموعات عام 2014.

تسعى كل من سويسرا وكولومبيا إلى حجز مقعد في ربع النهائي، وهو ما سيعادل أفضل نتيجة حققتها كل منهما على الإطلاق في كأس العالم FIFA. وصلت سويسرا إلى تلك المرحلة ثلاث مرات - في أعوام 1934 و1938 و1954 - بينما جاءت المشاركة الوحيدة لكولومبيا في ربع النهائي في عام 2014.

وقد سجل اللاعب السويسري بريل إمبولو حتى الآن أربعة أهداف في كأس العالم. ولم يتفوق عليه في عدد الأهداف سوى سيب هوجي (ستة أهداف) وشيردان شاكيري (خمسة أهداف).

وكانت المباراة الوحيدة التي خاضتها كولومبيا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم ضد فريق أوروبي هي المباراة التي جمعتها بإنجلترا في دور الـ16 من نسخة 2018، عندما خرجت كولومبيا من البطولة بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1.

فازت كولومبيا في واحدة من مبارياتها الثلاث في دور الـ16 من كأس العالم. وكانت تلك الفوز بنتيجة 2-0 على أوروغواي في عام 2014.

حافظت كولومبيا على شباكها نظيفة في خمس من مبارياتها السبع الأخيرة في كأس العالم. وتسجل المنتخب حالياً سلسلة من ثلاث مباريات متتالية دون استقبال أهداف.

تشكيلة سويسرا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مارفن كيلر، جريجور كوبيل، إيفون مفوغو

المدافعون: مانويل أكانجي، أوريلي أميندا، إيراي كوميرت، نيكو إلفيدي، لوكا جاكيز، ميرو موهيم، ريكاردو رودريغيز، سيلفان ويدمر

لاعبو الوسط: ميشيل آبيشر، كريستيان فاسناخت، ريمو فرويلر، أردون جاشاري، يوهان مانزامبي، فابيان ريدر، جبريل سو، روبن فارغاس، غرانيت شاكا، دينيس زاكاريا

المهاجمون: زيكي أمدوني، بريل إمبولو، سيدريك إيتين، دان ندوي، نوح أوكافور

تشكيلة كولومبيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ألفارو مونتيرو، ديفيد أوسبينا، كاميلو فارغاس

المدافعون: سانتياغو أرياس، ويلر ديتا، جون لوكومي، ديفر ماتشادو، ييري مينا، يوهان موجيكا، دانييل مونيوز، دافينسون سانشيز

لاعبو الوسط: جون أرياس، جامينتون كامباز، خورخي كاراسكال، كيفن كاستانيو، جيفرسون ليرما، خوان بورتيلا، غوستافو بويرتا، خوان فرناندو كوينتيرو، ريتشارد ريوس، جيمس رودريغيز

المهاجمون: جون كوردوبا، لويس دياز، أندريس غوميز، خوان كاميلو «كوتشو» هيرنانديز، لويس سواريز

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب سويسرا المدرب مراد ياكين. لم يتم تأكيد أي معلومات عن الإصابات أو الإيقافات قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يتم الإعلان عن أي أخبار مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات في صفوف المنتخب الكولومبي بقيادة المدرب نيستور لورينزو حتى الآن. ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة قبل مباراة دور الـ16. ومن المتوقع صدور المزيد من المستجدات بشأن تشكيلة الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

حققت سويسرا نتائج فوز-فوز-فوز-تعادل-تعادل في آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر نتيجة لها هي الفوز 2-0 على الجزائر في دور الـ32 يوم 3 يوليو، مما مدد سلسلة عدم هزيمتها في البطولة. وقبل ذلك، فازت سويسرا على كندا 2-1 وعلى البوسنة والهرسك 4-1، بينما خسرت نقاطها الوحيدة في التعادل 1-1 مع قطر والتعادل الودي 1-1 مع أستراليا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت سويسرا عشرة أهداف واستقبلت ثلاثة، وكان الفوز 4-1 على البوسنة والهرسك أبرز أداء لها وأكثره إقناعاً.

أما نتائج كولومبيا في آخر خمس مباريات فهي: فوز - فوز - فوز - فوز - تعادل. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 1-0 على غانا في 4 يوليو في دور الـ32، بفضل هدف سجله جون أرياس. وقبل ذلك، فازت كولومبيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 وعلى كندا 2-1 في مرحلة المجموعات، وافتتحت البطولة بفوزها 2-0 على الجزائر. وكانت النقطة الوحيدة التي خسرتها في التعادل 1-1 مع قطر. وسجلت كولومبيا ثمانية أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، وتصل إلى دور الـ16 بعد أربعة انتصارات متتالية.

سجل المواجهات المباشرة

سويسرا المباراة الأخيرة كولومبيا 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار كولومبيا 3 - 1 سويسرا 1 الأهداف المسجلة 3 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

اللقاء الوحيد بين هذين الفريقين في البيانات المتاحة كان في مباراة ودية يوم 25 مارس 2007، عندما فازت كولومبيا على سويسرا 3-1. ويمثل هذا النتيجة الوحيدة كامل سجل المواجهات المباشرة المسجلة بين البلدين.

الترتيب

احتلت سويسرا المركز الأول في المجموعة ب، بينما تصدرت كولومبيا المجموعة ك. ويصل كلا الفريقين إلى دور الـ16 بصفتهما متصدرين لمجموعتيهما.