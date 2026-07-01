سويسرا ضد الجزائر: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي سي بليس

ستنطلق مباراة سويسرا ضد الجزائر في 3 يوليو 2026 الساعة 23:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST)، وفي الساعات الأولى من صباح يوم 4 يوليو الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

نظرة مسبقة على مباراة سويسرا ضد الجزائر في دور الـ32 من كأس العالم

ستسعى سويسرا إلى تحطيم أحلام الجزائر في بلوغ دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية فقط، عندما تلتقي البلدان في فانكوفر.

سارت مسيرة المنتخب السويسري بشكل منظم ودون ضجة كبيرة، حيث تصدر المجموعة ب برصيد سبع نقاط. أما الجزائر فقد احتلت المركز الثالث في المجموعة ي بعد تعادل دراماتيكي بنتيجة 3-3 أمام النمسا في الجولة الأخيرة. وسيواجه الفائز في هذه المباراة إما غانا أو كولومبيا في دور الـ16.

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كيف كان أداء سويسرا والجزائر حتى الآن

الفرصة تقرع باب سويسرا والجزائر. سيطمح كلا الفريقين إلى حجز مقعد محتمل في ربع النهائي، خاصة وأن تلك المرحلة ستكون المرة الأولى التي يواجهان فيها فريقاً من بين أفضل 10 فرق في تصنيف الفيفا. لكن أولاً، هناك مهمة يجب إنجازها في فانكوفر.

أبهرت سويسرا في مجموعتها التي ضمت كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، والتي تغلبت عليها وتفوقت عليها في المباراة الأخيرة من دور المجموعات. تحت قيادة مراد ياكين، لم تخسر سويسرا في آخر تسع مباريات لها، وكانت هزيمتها الوحيدة في آخر 10 مباريات رسمية هي الخسارة 3-2 أمام إسبانيا، بطلة يورو 2024.

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كان من المتوقع أن تكون مباراة الجزائر الغريبة التي انتهت بالتعادل 3-3 مع النمسا مجرد مباراة لا تؤثر على النتيجة النهائية، لكنها تحولت إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة في البطولة حتى الآن. تحت قيادة فلاديمير بيتكوفيتش، خسر الجزائريون مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات، وكانت أمام الأرجنتين في دور المجموعات.

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شاكا ومحرز هما «القدامى» الذهبيان

يقترب القائدان المخضرمان غرانيت شاكا ورياض محرز من نهاية مسيرتيهما الكرويتين، لكن كلاهما لا يزالان عنصرين محوريين في آمال بلديهما. ويُذكر أن شاكا، لاعب سندرلاند، يجري مفاوضات مع تشيلسي حول انتقاله في الصيف، مما يدل على أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لم ينتهِ دوره بعد على مستوى النخبة. أما محرز البالغ من العمر 35 عامًا، فهو أكبر منه بسنتين، لكنه لا يزال عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة «ثعالب الصحراء»، خاصةً في ظل الشكوك الكبيرة حول مشاركة محمد الأمين أمورا في هذه المباراة. استعاد محرز لمسته التهديفية في الوقت المناسب بتسجيله ثنائية في مرمى النمساويين، حيث صنع حسام عوار كلا الهدفين من دوره الجديد في عمق خط الوسط.

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التشكيلة المتوقعة

سويسرا (4-2-3-1)

كوبيل؛ جاكيز، إلفيدي، أكانجي، رودريغيز؛ فرويلر، شاكا؛ سو، مانزامبي، فارغاس؛ إمبولو.

الجزائر (4-2-3-1)

زيدان؛ بلغالي، ماندي، بنسبيني، آيت نوري؛ أوار، بن طالب؛ محرز، مازا، شايبي؛ غويري.

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إحصائيات رئيسية ولاعبون خطيرون

لم تستقبل سويسرا أكثر من هدف واحد إلا في مباراة واحدة فقط من أصل آخر 14 مباراة خاضتها في جميع المسابقات.

لم ينجح أي من الفريقين في الحفاظ على شباكه نظيفة في أي مباراة خلال مرحلة المجموعات.

هذه هي المواجهة الثالثة على الإطلاق بين الفريقين، حيث خسرت الجزائر 2-1 في نوفمبر 1983 و2-0 في مايو 1986 في مباريات ودية.

تشكيلة سويسرا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مارفن كيلر (يونغ بويز)، جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)، إيفون مفوغو (لوريان).

المدافعون: مانويل أكانجي (إنتر ميلان)، أوريلي أميندا (اينتراخت فرانكفورت)، إيراي كومرت (فالنسيا)، نيكو إيلفيدي (بوروسيا مونشنغلادباخ)، لوكا جاكيز (ف.ب. شتوتغارت)، ميرو موهايم (هامبورغ)، ريكاردو رودريغيز (ريال بيتيس)، سيلفان فيدمير (ماينز).

لاعبو الوسط: ميشيل آبيشر (بيزا)، كريستيان فاسناخت (يونغ بويز)، ريمو فرويلر (بولونيا)، أردون جاشاري (إيه سي ميلان)، يوهان مانزامبي (فرايبورغ)، فابيان ريدر (أوغسبورغ)، جبريل سو، روبن فارغاس (كلاهما من إشبيلية)، غرانيت شاكا (سندرلاند)، دينيس زاكاريا (موناكو).

المهاجمون: زكي أمدوني (بيرنلي)، بريل إمبولو (ستاد رين)، سيدريك إيتين (فورتونا دوسلدورف)، دان ندوي (نوتنغهام فورست)، نوح أوكافور (ليدز يونايتد).

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تشكيلة الجزائر المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: أسامة بنبوت (USM الجزائر)، ميلفين ماستيل (ستاد نيونيز)، لوكا زيدان (غرناطة)

المدافعون: أشرف أبادة (USM الجزائر)، ريان آيت نوري (مانشستر سيتي)، زين الدين بليد (ج.س. القبائل)، رفيق بلغالي (فيرونا)، رامي بنسبيني (بوروسيا دورتموند)، سمير شرجي (باريس إف.سي)، جاوين حجاج (يونغ بويز برن)، عيسى ماندي (ليل)، محمد أمين توغاي (الأمل)

لاعبو الوسط: حسام عوار (الاتحاد)، نبيل بن طالب (ليل)، هشام بوداوي (نيس)، فارس شايبي (اينتراخت فرانكفورت)، إبراهيم مازا (باير ليفركوزن)، ياسين تيتراوي (شارلروا)، رامز زروكي (توينتي)

المهاجمون: محمد أمين أمورا (فولفسبورغ)، نادر بنبوالي (جيوري إيتو)، عادل بولبينا (الدحيل)، فارس غدجميس (فروزينوني)، أمين غويري (مرسيليا)، رياض محرز (الأهلي)، أنيس حاج موسى (فاينورد).

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أخبار الفرق والتشكيلات

يدير منتخب سويسرا المدرب مراد ياكين. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات قبل المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يدير منتخب الجزائر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. لم يتم تأكيد أي معلومات عن إصابات أو حالات إيقاف. سيتم إضافة المستجدات فور توفرها قبل مباراة دور الـ32.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

فازت سويسرا بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، وتعادلت في اثنتين ولم تخسر أي مباراة. وكانت آخر نتيجة لها هي الفوز 2-1 على كندا في 24 يونيو، وسجل روبن فارغاس ويوهان مانزامبي هدفي الفوز. وفي وقت سابق من مرحلة المجموعات، فازت سويسرا على البوسنة والهرسك 4-1 في 18 يونيو. أما النقاط الوحيدة التي خسرتها كانت في التعادل 1-1 مع قطر، بالإضافة إلى التعادل 1-1 مع أستراليا في مباراة ودية قبل البطولة. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت سويسرا 13 هدفاً واستقبلت خمسة أهداف.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة الأخيرة بين سويسرا والجزائر. وتعد مباراة دور الـ32 التي ستقام على ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر أحدث نقطة مرجعية مسجلة بين الفريقين.

الترتيب

احتلت سويسرا المركز الأول في المجموعة ب. وتأهلت الجزائر من المجموعة ي في المركز الثالث.