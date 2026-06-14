ستنطلق مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك في 18 يونيو 2026 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش و15:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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سويسرا ضد البوسنة والهرسك: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في جنوب كاليفورنيا أهمية كبيرة، حيث تسعى كلتا الدولتين للخروج من مأزق المجموعة B الذي يتسم بالتنافس الشديد. بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في الجولة الافتتاحية - حيث استقبلت سويسرا هدفًا ذاتيًا مؤلمًا في الدقيقة 94 أمام قطر، بينما كافحت البوسنة والهرسك لتحقيق نقطة صعبة أمام المضيف المشارك كندا - تقلص هامش الخطأ في إنجلوود بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى الساحل مدركين أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك المباريات الافتتاحية المرهقة سيحددان تمامًا مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على مدرب سويسرا المخضرم مراد ياكين أن يثبت بسرعة تشكيلة الفريق الذي شعر بمرارة خسارة النقاط في وقت متأخر في سانتا كلارا. سيعتمد على نواة الفريق المخضرمة والمتسقة للغاية - بقيادة القائد غرانيت شاكا - لإعادة التوازن، والسيطرة على المناطق الوسطى، وإرساء إيقاعات الاستحواذ السلسة اللازمة لإرهاق خطوط الخصم. في المقابل، يقف أمامهم منتخب البوسنة والهرسك القوي بقيادة سيرجي بارباريز. بعد أن أثبتوا بالفعل صلابتهم في البطولة بإحباط كندا في تورونتو، يمتلك "الزمايفي" خطة دفاعية صلبة وميزة خطيرة في الهجمات المرتدة تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً فائقاً.

ستقام هذه المواجهة في ملعب لوس أنجلوس (ملعب SoFi) المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج من التعديلات التكتيكية. لا يمكن لأي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في المناطق الوسطى، مما يجعل التواصل في خط الوسط والدقة في الثلث الأخير من الملعب العناصر الحاسمة. ستنظر سويسرا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتأكيد مكانتها كقوة تقليدية في المجموعة، بينما تدخل البوسنة والهرسك الملعب حريصة على تسخير تنظيمها المتماسك ومعاقبة أي أخطاء سويسرية في الانتقالات. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر أهمية ضمان التأهل من المجموعة B على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

سويسرا 1-1 قطر

سيطر فريق مراد ياكين تمامًا على وتيرة المباراة والمساحة أمام قطر في سانتا كلارا، حيث سجل 26 محاولة و10 تسديدات على المرمى. افتتح بريل إمبولو التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 17 بعد خطأ من الحارس القطري محمود أبو نادا. ومع ذلك، دفع السويسريون ثمنًا باهظًا لإهدارهم الفرص أمام المرمى؛ فلم يتمكنوا من حسم المباراة، وتلقوا ضربة قاسية في الدقائق الأخيرة عندما سجل ميرو موهيم هدفًا ذاتيًا دراماتيكيًا في الدقيقة 93، مما سمح للقائد بوعلم خوخي بتحقيق تعادل تاريخي 1-1 لصالح أبطال آسيا.

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كندا 1-1 البوسنة والهرسك

أظهر رجال سيرجي بارباريز مرونة دفاعية هائلة وانضباطًا تكتيكيًا في تورونتو، مما أدى إلى إحباط كندا، إحدى الدولتين المضيفتين للبطولة، ليحصلوا على تعادل مهم 1-1 في المباراة الافتتاحية. ورغم أن فريق زماجيفي لم يكن راضياً تماماً عن عدم حصوله على النقاط الثلاث بعد أداء مليء بالعمل الجماعي والتشكيلة الدفاعية الصلبة، إلا أن النتيجة التي تم تحقيقها بعد صراع شاق تمنحهم دفعة نفسية كبيرة قبل توجههم إلى جنوب كاليفورنيا.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

سويسرا (مراد ياكين): كفاءة قاسية واتساع مستمر

لا يحتاج مراد ياكين إلى إعادة صياغة خطته التي تعتمد على الاستحواذ، لكنه يجب أن يعالج الإهدار المطلق الذي كلف سويسرا الفوز على قطر. على الرغم من سيطرتها على وتيرة المباراة وإطلاق 26 تسديدة على مرمى قطر، فشلت سويسرا في حسم المباراة، مما جعلها عرضة لخسارة قاسية في الدقيقة 93.

أمام دفاع البوسنة المعروف بعمقه وتماسكه، ستكون المناطق الوسطى مزدحمة للغاية. ومن المرجح أن يركز تعديل ياكين الأساسي على التغطية العريضة. بدلاً من السماح لجرانيت شاكا وريمو فرويلر بالانغماس في أنماط تمرير بطيئة ودائرية في الثلث الأوسط، يجب على السويسريين تحريك الكرة بسرعة رأسية أعلى بكثير. سيكون الاستفادة من السرعة المتفجرة لدان ندوي ونواه أوكافور لتمديد خط الدفاع البوسني أمرًا حاسمًا لخلق فرص عالية القيمة لبريل إمبولو، وتجنب وابل متكرر من المحاولات المركزية ذات النسبة المنخفضة.

البوسنة والهرسك (سيرجي بارباريز): تتبع خط الوسط وسرعة الهجمات المرتدة

كان الإطار الدفاعي المنضبط لسيرجي بارباريز فعالاً للغاية في إحباط كندا في تورونتو، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة ضبط حادة في الانتقالات. في حين نجح هيكل البوسنة الصلب في الحد من فرص اللعب المفتوح لفترات طويلة في مباراتها الافتتاحية، إلا أن الفريق تعب بشكل طبيعي في أواخر الشوط الثاني، ليستقبل في النهاية هدف التعادل في الدقيقة 77 من سايل لارين.

أمام خط وسط سويسري متفوق فنيًا يقوده شاكا، فإن البقاء سلبيًا طوال 90 دقيقة هو وصفة لكارثة. يجب أن تركز تعديلات بارباريز على قلب خط الوسط - وتحديدًا بنجامين تاهيروفيتش وأمار ميميتش - اللذين يحتاجان إلى تتبع المهاجمين بقوة وتعطيل محاولات سويسرا في بناء الهجمات من العمق قبل أن تسيطر على الكرة. علاوة على ذلك، عندما تستحوذ البوسنة على الكرة، يجب أن يكون الانتقال فوريًا. بدلاً من الاعتماد فقط على لعبة الاحتفاظ بالكرة من قبل إدين دزيكو البالغ من العمر 40 عامًا، يجب على زمايفي أن يسعوا إلى إطلاق سرعة الظهير الجناح أمار ديديتش بسرعة لكشف المساحات التي يتركها الظهيران السويسريان المتقدمان.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار منتخب سويسرا

التحدي الرئيسي الذي يواجهه مراد ياكين قبل السفر إلى جنوب كاليفورنيا هو معالجة الجانب النفسي لفريقه مع الحفاظ على لياقته البدنية. لحسن حظ السويسريين، خرجوا من مباراتهم الافتتاحية المكثفة ضد قطر دون أي إصابات خطيرة، مما يتيح لياكين اختيار لاعبيه من تشكيلة كاملة لياقة بدنية.

سيتولى القائد غرانيت شاكا مرة أخرى قيادة خط الوسط، لكن سيتم مراقبة حجم أعبائه التكتيكية عن كثب لتجنب إرهاقه في المراحل المتأخرة من دور المجموعات. وتكمن الإثارة الحقيقية في الثلث الأخير من الملعب، حيث قد يفكر ياكين في إجراء بعض التغييرات الطفيفة في التشكيلة لضخ طاقة جديدة في خط الهجوم الذي افتقر إلى الدقة في التسجيل في مباراة سانتا كلارا. بينما من المتوقع أن يحتفظ بريل إمبولو بمكانه كلاعب هجوم رئيسي بعد تسجيله ركلة جزاء ضد قطر، فإن اللاعبين الديناميكيين على الأجنحة مثل نوح أوكافور والواعد البالغ من العمر 20 عاماً يوهان مانزامبي يضغطون بقوة للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لتقديم المزيد من العموديّة وكسر توازن خط الدفاع المنخفض للبوسنة.

أخبار منتخب البوسنة والهرسك

يواجه سيرجي بارباريز معضلة طبية وتكتيكية أكثر تعقيدًا بكثير وهو يستعد لفريقه لمواجهة التحدي السويسري. أهم ما يشغل الأذهان حول "زمايفي" هو لياقة قائدهم الأسطوري البالغ من العمر 40 عاماً، إدين دزيكو. تم استبعاد المهاجم الرمزي في اللحظة الأخيرة من التشكيلة الأساسية أمام كندا بسبب إصابة مستمرة في الكتف، ولا يزال مشاركته غير مؤكدة بينما يسابق الطاقم الطبي الزمن.

ومما يزيد من متاعب بارباريز في الهجوم، أن المهاجم هاريس تاباكوفيتش غاب أيضًا عن المباراة الافتتاحية بسبب مشكلة لم يتم الكشف عنها، مما يترك جوفو لوكيتش - الذي سجل هدف البوسنة الرائع بضربة رأس في تورونتو - مستعدًا لقيادة الهجوم مرة أخرى إذا لم يتم السماح لللاعبين المخضرمين باللعب. على الصعيد الدفاعي، خرج القائد سيد كولاشيناتش والظهير الجناح أمار ديديتش سالمين من 90 دقيقة شاقة وجسدية، وسيكونان أساسيين في تنظيم خط دفاع متماسك يجب أن يحافظ على تواصل هيكلي صارم طوال المباراة.

المواجهات الرئيسية بين سويسرا والبوسنة والهرسك

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بريل إمبولو ضد نيكولا كاتيتش

بعد تحويله لركلة الجزاء الحاسمة ضد قطر، يظل بريل إمبولو محور خط هجوم مراد ياكين. ومع ذلك، دفعت سويسرا ثمناً باهظاً لإهدارها الكرة بشكل عام خلال الجولة الأولى، حيث فشلت في حسم المباراة على الرغم من سيطرتها على الملعب. لكسر الكتلة الدفاعية العميقة للبوسنة، سيحتاج إمبولو إلى أن يكون أكثر دقة في اللعب المفتوح، مستخدماً قوته البدنية لتثبيت المدافعين وخلق مساحة للاعبين المتقدمين.

وقد كُلف نيكولا كاتيتش بمهمة إيقافه، وهو الذي قدم أداءً رائعاً وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة لصالح البوسنة ضد كندا. وفي حين أثبتت الكتلة الدفاعية المنخفضة للبوسنة صمودها الهيكلي لأكثر من ساعة في تورونتو، أظهرت الدفاع علامات إجهاد جانبي في أواخر الشوط الثاني عندما امتدت عبر عرض الملعب. سيحتاج كاتيتش إلى الحفاظ على تركيزه التام وانضباطه الهيكلي في المناطق المركزية، لضمان ألا يخرج عن موقعه بسبب تحركات إمبولو ويكشف الثغرات التي استغلتها كندا لتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

غرانيت شاكا ضد إيفان باسيتش

يعد القائد غرانيت شاكا القلب النابض للمنتخب السويسري، حيث سيطر تمامًا على وتيرة المباراة في سانتا كلارا، ونسق حركات الاستحواذ البطيئة والمنهجية. ضد البوسنة، سيكون هدفه الأساسي هو تجاوز الازدحام في الوسط وإطلاق انتقالات عمودية سريعة. إذا أتيح لجاكا الوقت والمساحة مع الكرة، فسيسعى إلى شق خطوط وسط البوسنة وتمرير الكرة إلى دان ندوي ونواه أوكافور المتقدمين لتفكيك التوازن الدفاعي للخصم.

ويسعى إيفان باسيتش، المحور الإبداعي والحيوي في خط وسط فريق سيرجي بارباريز، إلى كسر هذا الإيقاع. أثبتت البوسنة في الجولة الأولى أنها قوة لا يستهان بها في الكرات الثابتة، وستكون تمريرات باشيتش الاستثنائية سلاحها الأكثر واقعية لاختراق الدفاع السويسري. ومع ذلك، فإن عمله بدون الكرة سيكون بنفس الأهمية في لوس أنجلوس؛ يجب على باشيتش الضغط بقوة على محركات بناء الهجوم العميقة لشاكا ومتابعة اللاعبين المتأخرين في خط الوسط لضمان ألا تنحصر البوسنة تمامًا في قوقعة دفاعية سلبية.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة ب؟

مع تعادل الفرق الأربعة بنقطة واحدة فقط وفارق أهداف متطابق يبلغ 0 بعد الجولة الافتتاحية التي انتهت بالتعادل 1-1، أصبحت المجموعة ب في مأزق تام. وتعد مباراة الجولة الثانية في لوس أنجلوس نقطة تحول حاسمة للسيناريوهات الحسابية قبل المباريات الأخيرة في المجموعة.

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إذا فازت سويسرا

فوز فريق مراد ياكين سيقفز به إلى أربع نقاط، مما يضعه على حافة التأهل إلى الأدوار الإقصائية. اعتمادًا على نتيجة مباراة كندا وقطر، قد يؤدي الفوز إلى احتلال سويسرا المركز الأول بمفردها في المجموعة ب. والأهم من ذلك، أنه سيمنحها رفاهية الاكتفاء بالتعادل في الجولة الأخيرة ضد كندا لضمان التأهل، بينما يضع الضغط بالكامل على البوسنة لتأمين نتيجة في مباراتها الأخيرة.

إذا فازت البوسنة والهرسك

إذا حصد رجال سيرجي بارباريز النقاط الثلاث، فسوف يفتح ذلك المجموعة على مصراعيها ويضع زمايفي في صدارة الترتيب للتأهل التاريخي إلى الأدوار الإقصائية. وإذا وصلت رصيدها إلى أربع نقاط، فهذا يعني أن البوسنة لن تحتاج سوى إلى نقطة واحدة ضد قطر في الجولة الأخيرة لتضمن مكانها في دور الـ32. وعلى العكس، فإن هذا السيناريو سيترك سويسرا عالقة عند نقطة واحدة، مما يجبرها على خوض مواجهة حاسمة وذات ضغط كبير ضد كندا لمجرد الحصول على فرصة للتأهل كواحدة من أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث.

سيناريو التعادل

سيؤدي التعادل مرة أخرى إلى بقاء البلدين متعادلين برصيد نقطتين لكل منهما، مما يترك مصير المجموعة بأكملها ليُحسم في الجولة الأخيرة الفوضوية والحاسمة. التعادل يمنع أي من الفريقين من الإقصاء، لكنه يقلص هامش الأمان بشكل كبير. في هذه الحالة، ستخوض سويسرا مباراتها ضد كندا وهي تعلم أن الفوز ضروري تقريبًا لضمان احتلالها أحد المركزين الأولين، بينما ستواجه البوسنة سيناريو مماثلًا يتسم بضغط شديد ويجب الفوز فيه ضد قطر لتجنب الاعتماد على معايير فاصلة معقدة لتحديد المركز الثالث.

قائمة 26 لاعباً لكأس العالم

تشكيلة سويسرا في كأس العالم

حراس المرمى: مارفن كيلر، جريجور كوبيل، إيفون مفوغو

المدافعون: مانويل أكانجي، أوريلي أميندا، إيراي كومرت، نيكو إيلفيدي، لوكا جاكيز، ميرو موهيم، ريكاردو رودريغيز، سيلفان ويدمر

لاعبو الوسط: ميشيل أبيشر، كريستيان فاسناخت، ريمو فرويلر، أردون جاشاري، يوهان مانزامبي، فابيان ريدير، جبريل سو، روبن فارغاس، غرانيت شاكا، دينيس زاكاريا

المهاجمون: زكي أمدوني، بريل إمبولو، سيدريك إيتين، دان ندوي، نوح أوكافور

تشكيلة البوسنة والهرسك في كأس العالم

حراس المرمى: نيكولا فاسيلي، مارتن زلوميسليتش، عثمان هادزيكيتش

المدافعون: سيد كولاسيناك، أمار ديديتش، نهاد موياكيتش، نيكولا كاتيتش، طارق موهاريموفيتش، ستيبان راديليتش، دينيس هادزيكادونيتش، نيدال سيليك

لاعبو الوسط: أمير هادزياهميتوفيتش، إيفان سونجيتش، إيفان باسيتش، دزينيس بورنيتش، إرمين ماهميتش، بنجامين تاهيروفيتش، أمار ميميتش، أرمين جيغوفيتش، كريم ألايبيغوفيتش، إسمير باجراكتاريفيتش

المهاجمون: إرميدين ديميروفيتش، جوفو لوكيتش، ساميد بازدار، هاريس تاباكوفيتش، إدين دزيكو

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب سويسرا مراد ياكين. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في هذه المرحلة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المحتملة. سيتم إضافة المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يقود منتخب البوسنة والهرسك سيرجي بارباريز. وكما هو الحال مع سويسرا، لا توجد معلومات متاحة حاليًا عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. سيتم نشر التحديثات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تدخل سويسرا هذه المباراة بسجل متباين في آخر خمس مباريات، حيث حققت فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة. انتهت آخر مباراة لها بالتعادل 1-1 مع أستراليا في 6 يونيو، بينما كان أفضل نتيجة لها في هذه السلسلة هو الفوز 4-1 على الأردن في 31 مايو. كما تعرضت لهزيمة 4-3 أمام ألمانيا في مارس، وهي مباراة كشفت عن بعض نقاط الضعف الدفاعية. في المباريات الخمس، سجلت سويسرا سبعة أهداف واستقبلت سبعة.

لم تحقق البوسنة والهرسك أي فوز في أربع مباريات من آخر خمس مباريات، حيث سجلت فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 1-1 مع بنما في 6 يونيو. وجاء فوزها الوحيد في هذه السلسلة ضد إيطاليا في تصفيات كأس العالم في مارس الماضي — تعادل 1-1 اعتبر فوزًا في مجموع النتيجتين — كما فازت على ويلز 1-1 على نفس الأساس. سجلت البوسنة أربعة أهداف واستقبلت أربعة أهداف في آخر خمس مباريات لها.

سجل المواجهات المباشرة

سويسرا المباراة الأخيرة البوسنة 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار سويسرا 0 - 2 البوسنة والهرسك 0 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

تعد سجل المواجهات المباشرة بين هذين الفريقين محدودة في البيانات المتاحة، حيث لم يُسجل سوى لقاء واحد سابق بينهما. استضافت سويسرا البوسنة والهرسك في مباراة ودية في مارس 2016، وفازت البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0. وبناءً على هذه النتيجة، فإن لقاء مرحلة المجموعات في كأس العالم هذا هو ثاني لقاء تنافسي أو ودي بين البلدين في التاريخ الحديث.

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