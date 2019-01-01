سون يتحدث عن ركلة الجزاء وإيريكسين يشكر لوريس

تعرف على تصريات سون وإيريكسين بعد فوز توتنهام على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أبدى هيونج مين سون، لاعب توتنهام، سعادته بالفوز على ليستر سيتي رغم استحقاقه ركلة جزاء بينما وجّه كريستيان إيريكسين تحية إلى هوجو لوريس.

توتنهام انتصر بثلاثية مقابل هدف على الثعالب في لقاء الجولة 26 من البريميرليج.

وقال سون في تصريحات عقب المباراة: "اللحظة التي سجلت فيها الهدف الثالث كانت هامة للغاية، كنت واثقًا بعد الانفراد بالمرمى ولعبتها بالقدم اليسرى".

وتابع: "سعيد بالفوز في المباراة لكني كنت أستحق ركلة جزاء بعد ضربة هاري ماجواير ولا أستحق بطاقة صفراء. قرارات الحكام جزء من اللعبة".

من جانبه، أشاد إيريكسين بحارس مرمى السبيرز مصرحًا: "لقد أنقذنا في أكثر من مرة سواء بالتصدي لركلة الجزاء أو العديد من الكرات الصعبة".

⏬ سون مع توتنهام منذ العودة من #كأس_آسيا2019 :



⚽️واتفورد

⚽️ نيوكاسل

⚽️ ليستر سيتي



🏟️3⃣ مباريات

⚽️3⃣ أهداف



الشمشون الكوري العائد بقوة 🔥 pic.twitter.com/Z18iWjuRql — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

وواصل: "قرأت احصائية بأننا حققنا الكثير من النقاط في الدقائق العشر الأخيرة، أعتقد أنّ هذا أمر جيد للغاية".

واختتم: "لا نزال في منافسة على اللقب، كل شيء وارد".

بهذه النتيجة يتمسك السبيرز بالمركز الثالث برصيد 60 نقطة بينما يعاني ليستر سيتي في المركز 12 برصيد 32 نقطة.

كما استمرت سلسلة السبيرز دون أي تعادل لمدة 30 مباراة، 26 في النسخة الحالية و4 في الموسم الماضي.