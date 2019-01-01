سون: واثق في زملائي لكنني سأكون أكثر توترًا أمام أياكس

سون هيونج مين نجم فريق توتنهام هوتسبير يؤكد على ثقته العمياء في زملائه بالسبيرز خلال مواجهة أياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب سون هيونج مين نجم فريق توتنهام على ثقته الكبيرة في زملائه بالفريق خلال المواجهة المنتظرة ضد فريق أياكس بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سون وأكد خلالها أنه يتمنى لو كان قادرًا على التواجد في المباراة التي يغيب عنها بداعي تراكم البطاقات.

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وقال سون: “أحاول أن أكون إيجابيًا، لكن الابتعاد عن نصف النهائي يجعلني حزين للغاية، ومحبط لأقصى الدرجات".

وأضاف: "أنا شخص إيجابي دومًا، ولدي طمأنينة كبيرة بوجود زملائي في الفريق، لكنني سأشعر بالكثير من التوتر لمشاهدة المباراة من المدرجات".

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وأكمل: "أثق في زملائي وفي الجماهير وقوة ملعبنا، لذلك أنا غير قلق في الوقت الحالي حول المباراة، لكن لقاء السبت أهم في الوقت الحالي، سأعطي كل ما لدي من أجل الثلاث نقاط، وأحب أن ألعب كل مباراة".

جدير بالذكر أن سون كان قد ساهم بشكل كبير في صعود توتنهام أمام مانشستر سيتي الذي أقترب بدوره من حسم لقب الدوري الإنجليزي.