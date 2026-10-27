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Los Angeles Football Club v LA GalaxyGetty Images
معتز الجمال
ترجمه

بسبب سون هيونج مين .. لوس أنجلوس يفتح تحقيقًا رسميًا بعد الديربي

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تعرض جناح فريق لوس أنجلوس إف إيه سي سون هيونج-مين لإهانة عنصرية صغيرة من أحد المشجعين عقب تعادل فريقه المثير في الديربي مع لوس أنجلوس جالاكسي يوم الأحد. وقد تم تصوير أحد المتفرجين وهو يوجه إهانة عنصرية للاعب المنتخب الكوري الجنوبي بينما كان يشكر الجماهير بعد صافرة النهاية. وأثار هذا الحادث المروع غضبًا واسع النطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب المشجعون باتخاذ إجراءات فورية.

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مشاهد قبيحة تشوه ديربي لوس أنجلوس

تعرض سون لإهانة عنصرية بعد تعادل فريق لوس أنجلوس إف سي (LAFC) بنتيجة 2-2 مع غريمه اللدود لوس أنجلوس جالاكسي في ملعب بي إم أو. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، بينما كان الجناح يدور حول الملعب لتحية المشجعين، صرخ أحد المشجعين الذي كان يرتدي ملابس النادي باللونين الأسود والذهبي مرارًا وتكرارًا بكلمة "نيهاو" - وهي كلمة "مرحبًا" باللغة الصينية - في وجهه.

يُعتبر هذا المصطلح على نطاق واسع بمثابة «عدوان صغير» عنصري عندما يُوجه إلى شخص كوري. وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب الكوري الجنوبي وهو يحدق في وجه المشجع رداً على تلك التعليقات المهينة.

مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون باتخاذ إجراءات

أكد الشخص الذي نشر الفيديو في البداية أنه أبلغ أمن الملعب عن الرجل فور وقوع الحادثة. وأعرب عن استيائه عبر الإنترنت، قائلاً: «تحدثت مع الأمن، وبما أنه كان قد غادر القسم 111 بحلول ذلك الوقت، قالوا إنه لا يوجد ما يمكنهم فعله. منذ متى أصبح العنصرية مقبولة في الدوري الأمريكي؟».

وسرعان ما تعرف مشجعون غاضبون آخرون على الجاني باعتباره حامل تذكرة موسمية منتظمة. وطالب مستخدم آخر بالتدخل، وكتب: "يا له من وغد مقرف هذا الرجل!! على مسؤولي الدوري الأمريكي أن يردوا على هذا ويتخذوا إجراءات فورية. كيف يمكن أن يكون العنصرية أمراً عادياً؟ يا له من فاشل".

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المشجعون يتساءلون عن حماية اللاعبين

استمرت موجة الغضب في التزايد عبر المنصات المختلفة، حيث شكك أحد المشجعين المحبطين بشكل مباشر في واجب النادي في حماية لاعبيه. وكتب: «مرحبًا لوس أنجلوس، ماذا تفعلون لحماية لاعبيكم؟»

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قضى سون عامين مع الفريق الأمريكي، وسجل 21 هدفاً في 52 مباراة. زادت هذه المحنة المقلقة من سوء عطلة نهاية الأسبوع البائسة للجماهير، حيث ظهرت لقطات منفصلة تُظهر مشجعاً آخر يبصق على مشجعة لفريق لوس أنجلوس جالاكسي خلال نفس المباراة. وقد تواصلت صحيفة «ديلي ميل» للحصول على تعليق رسمي.


ما هو المستقبل بالنسبة للوس أنجلوس وسون؟

من المتوقع أن يراجع مسؤولو لوس أنجلوس إف سي ودوري كرة القدم الأمريكي (MLS) لقطات الملعب ويشرعوا في تحقيق رسمي في أحداث يوم الأحد. ويأمل المشجعون في اتخاذ إجراءات تأديبية سريعة، قد تشمل حظرًا مدى الحياة لحامل التذكرة الموسمية الذي تم تحديد هويته. وفي الوقت نفسه، سيركز سون على العودة إلى الملعب عندما يواصل النادي مسيرته في الدوري الأسبوع المقبل.

العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..

ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.

لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".

لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.

بمساعدة Deepl