سون: نشعر بخيبة أمل كبير ونعتذر للجماهير الكورية

قائد المنتخب الكوري يبدي أسفه على خروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سون هيونج مين، لاعب وقائد المنتخب الكوري الجنوبي، على أن فريقه سيطر على مجريات اللعب، ولكن غاب التوفيق عن الفريق لإنهاء الفرص خلال لقاء قطر.

منتخب قطر فاز على نظيره الكوري الجنوبي، بهدف دون رد، في دور الربع نهائي بكأس أمم آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

سون قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت" عقب المباراة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة ولكن علينا أن نقلب الصفحة ونواصل المسيرة".

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مباراة قطر وكوريا مشتعلة في الدقائق الأخيرة. 🔥#كأس_آسيا2019#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/jJhHEThQn1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

قائد كوريا الجنوبية تابع: "أشكر الجماهير على تلك المساندة منذ أربع سنوات، أريد أن أعبر عن أسفي لأننا سببنا لهم خيبة أمل".

واختتم سون هيونج مين تصريحاته، مشددًا على أنه بالرغم من خسارة، يجب على أن يواصل المنتخب الكوري ويرفع رأسه.

المنتخب القطري صعد إلى نصف النهائي، منتظرًا الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة.