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الدوري الإنجليزي الممتاز

سون: لم نكن محظوظين ولكننا أظهرنا شخصيتنا

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الكوري سجل الهدفين الأول والخامس لفريقه..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى هيونج مين سون نجم توتنهام هوتسبر سعادته عقب فوز فريقه على إيفرتون بستة أهداف مقابل هدفين، في ختام منافسات الأسبوع 18 للبريميرليج.

 

وقال سون عقب المباراة لسكاي سبورتس:"كما قال هاري كين، لقد سيطرنا من البداية وخلقنا الكثير من الفرص".

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وأضاف:"كنا غير محظوظين بتلقي الهدف الأول، ولكننا أظهرنا شخصيتنا وعقليتنا بالعودة وتسجيل 6 أهداف".

وعن هدفه الذي أتى بالتعادل قال:"لقد كانت زاوية صعبة، حاولت ضرب المرمى وأتى الهدف في توقيت جيد".

وتابع:"يجب أن نركز على أنفسنا ونواصل السير مباراة تلو الأخرى، ثم سنرى ما سيحدث لأنه سباق طويل".

وكان سون قد سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 27 ليحول النتيجة إلى 1-1، قبل أن يضيف الخامس في الدقيقة 61.

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