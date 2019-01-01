سون: كأس آسيا لا تصيبني بالإرهاق

سون لا يتوقف عن اللعب بين المنتخب وتوتنهام

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد سون هيونج مين، نجم كوريا الجنوبية، أن تعاقب مشاركاته في المباريات ما بين كأس آسيا والتزاماته مع توتنهام لا تصيبه بالإرهاق والتعب.

وشارك سون في كأس العالم الأخيرة مع كوريا، ثم لعب بعدها مع المنتخب الأوليمبي لبلاده في بطولة الألعاب الآسيوية، ليعود ليلتحق بموسم توتنهام متأخراً.

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وعلق سون على تعاقب المباريات في تصريحات نقلتها "إي إس بي إن": "الأمر يتعلق بالعقلية، لو سنتحدث عن الإرهاق فأشعر به بالتأكيد بعد المباريات".

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اللاعب قال لصديق له :"أنا على متن طائرة أعتقد أنها ستسقط، ذاهب إلى كارديف، سأتواجد في أول تدريب لي مع الفريق غدًا" 🗨️



"خلال ساعة ونصف، إذا لم أرسل لكم أي شيء، أرسلوا شخصًا للبحث عني.. كم أنا خائف!"☹️ pic.twitter.com/r1argx57Ek — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

وأضاف: "ولكن أعمل على التعافي سريعاً واللعب مجدداً، أحتاج ثلاثة أيام للتعافي في العادة، وهذا هو الأمر في توتنهام كذلك، أنا أتطلع للعب".

وكانت كوريا قد انتصرت على البحرين بنتيجة هدفين لهدف وشارك سون في المباراة، وتلعب مع قطر في المباراة المقبلة في دور الثمانية لكأس آسيا.

يذكر أن سون قد تتأخر عودته عن صفوف توتنهام حتى الأسبوع الأول من فبراير في حال بلوغ كوريا الجنوبية نهائيات البطولة القارية.