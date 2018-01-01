سون، أوزيل، وصلاح في تشكيل جاريث كروكس الأسبوعي للبريميرليج

محلل بي بي سي جاريث كروكس يختار تشكيل الأسبوع الخاص به في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اختار جاريث كروكس محلل بي بي سي تشكيلته الخاصة لهذا الأسبوع، وذلك بعدما تألق عدد كبير من النجوم الكبار منهم من كان يقدم صورة باهتة قبل أسابيع. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان كل من محمد صلاح وهاري كين وسون هيونج مين وبيير إيمريك أوباميانج قد عادوا إلى تسجيل الأهداف، وعاد مسعود أوزيل إلى المشاركة.

واختار كروكس 11 لاعبًا كأفضل تشكيل في هذا الأسبوع، تضمن اسم فوستر حارس مرمى واتفورد كحارس مرمى بعد المباراة الكبيرة التي قدمها هذا الأسبوع.

ووضع كروكس في الدفاع المتألق دومًا فيرجيل فان دايك وجيمس ميلنر من ليفربول، وثالثهم فان بيساكا من كريستال بالاس.

وفي وسط الملعب وضع بروكس من بورنموث، وبول بوجبا من مانشستر يونايتد، ومسعود أوزيل من آرسنال، وتاونسند من كريستال بالاس بعدما سجل أجمل أهداف الجولة في مرمى مانشستر سيتي.

في الهجوم وضع كروكس كلًا من سون هيونج مين من توتنهام، ومحمد صلاح من ليفربول، وبيير إيمريك أوباميانج من آرسنال بعدما انقض على لقب الهداف.