سولشاير يوضح مصير بوجبا وموقفه من ضم نجم ولفرهامبتون

أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يوضح مصير نجمه الفرنسي بول بوجبا.

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن موقفه من الأنباء المنتشرة حول انضمام اللاعب راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون لصفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير وتطرق خلالها للحديث عن مستقبل الفرنسي بول بوجبا في صفوف فريقه بعد ميركاتو الشتاء.

وقال سولشاير عندما تم سؤاله عن مصير بوجبا من جديد: "مرة أخرى أقول ذلك، لن تشاهدوا بول بوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد خلال شهر يونايتد".

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وأضاف عن إمكانية ضم اللاعب راؤول خمينيز: "هو لاعب رائع آخر يتم ربطنا به، لقد قدم مباراة جيدة للغاية لكنني لا يمكنني التعليق على تلك الأنباء".

ورد نونو سانتو المدير الفني لولفرهامبتون عن نفس الأنباء التي تربط مهاجمه بالانضمام لمانشستر يونايتد: "لم استمع لمثل تلك الأنباء من قبل، تلك هي المرة الأولى".

وأكمل: "أولي جونار سولشاير لم يقل أي شيء في هذا الشأن، في الوقت الحالي سوق الانتقالات مفتوح وكل شيء من الممكن أن يحدث لكننا سعداء بوجود راؤول معنا".

جدير بالذكر أن مباراة اليوم بين الفريقين في دور الـ 16 من كأس الاتحاد كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف وستعاد المباراة في وقتٍ لاحق.