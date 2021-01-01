سولشاير يمدح بوجبا ويكشف خطط مانشستر يونايتد في انتقالات يناير

انتصار جديد للشياطين الحمر

أشاد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، بلاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، بعد تحسنه في الفترة الأخيرة مع الفريق الإنجليزي.

بوجبا تعرض للعديد من الانتقادات الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه، وانتشار التكهنات حول رغبته القوية في الرحيل عن مانشستر.

اللاعب تحسن بصورة ملحوظة خلال شهر ديسمبر الماضي، وساهم في فوز يونايتد على أستون فيلا، أمس الجمعة، وهو الانتصار الذي عزز حظوظ الفريق في المنافسة على الدوري.

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وقال سولشاير عن رأيه في مستوى الفرنسي:"لعب بشكل جيد جدًا ضد أستون فيلا، كان من أفضل اللاعبين من الناحية البدنية والوقوف على الكرة".

وأما عن فوز فريقه:"أنت دائمًا تكون سعيدًا بتحقيق نقاط المباراة، المستوى كان مميزًا وصنعنا العديد من الفرص، والآن نحن في قمة السعادة بما نقدمه وما فعلناه خلال 2020 بعد الهزيمة من آرسنال".

مانشستر يونايتد أعلن في الصيف الماضي التعاقد مع عماد ديالو من أتالانتا في صفقة وصلت قيمتها حوالي 40 مليون يورو، لكنه لم ينضم بشكل مباشر للفريق.

وفي هذا السياق قال سولشاير:"كان لدينا بعض الإجراءات التي كنا بحاجة لتوقيعها، الآن لدينا كل شيء ولا توجد أي عقبات".

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وأضاف:"أتمنى أن يكون معنا قريبًا، متحمس جدًا لضمه ولكنه سيحتاج إلى وقت للتطور، وبغض النظر عن ذلك أنا لا أفكر كثيرًا في انتقالات يناير".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ33 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر حتى الآن.