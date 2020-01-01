سولشاير يكشف عن خبر صادم لجماهير مانشستر يونايتد

الإصابات لا تفارق الشياطين الحمر

أعلن أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إصابة مهاجم الفريق الفرنسي أنطوني مارسيال.

مانشستر يونايتد يلاقي فريق كلوب بروج البلجيكي في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي على مسرح الأحلام أولد ترافورد.

يونايتد كان قد تعادل في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق وأحرز هدف مانشستر يونايتد مارسيال.

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وقال سولشاير للصحفيين قبل المباراة: "مارسيال لا يشعر بأنه جيد، لم يؤدي في مران أمس بالشكل الذي يجعله يشارك اليوم".

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وأضاف: "أضيب أثناء المران وخرج وأكد الطبيب عدم جاهزيته للقاء، لذلك قررنا مشاركة النيجيري أوديون إيجالو بدلاً منه".

وأردف: "لا أعرف كم من الوقت سيغيب عنا لكن أتمنى من كل قلبي أن يكون معنا يوم الأحد أمام إيفرتون في الدوري".

مانشستر يونايتد يعيش حالة من التألق في الفترة الأخيرة حيث نجح في الفوز على تشيلسي وواتفورد".