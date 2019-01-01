سولشاير يكشف عن تشكيل لقاء ليستر سيتي

تعرف على تصريحات سولشاير قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن موقف ديفيد دي خيا من تجديد عقده وتشكيل الفريق أمام ليستر سيتي.

المدرب أعلن استمرار غياب بول بوجبا وأنطوني مارسيال عن لقاء الثعالب.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي: "أتمنى استمرار دي خيا فهو أحد أفضل الحراس في العالم وأثبت ذلك خلال السنين الماضية. هناك الكثير من الشائعات التي ظهرت مؤخرًا وكل ما أتمناه أن يتوصل مع الإدارة لاتفاق".

وأشاد المدرب بإمكانيات هاري ماجواير بقوله: "إنّه عبقري وله تأثير كبير على اللاعبين في غرفة خلع الملابس وأعرف أنه يتطلع للعب أمام فريقه السابق. لقد صرفنا هذه الأموال لجلبه لأننا نعرف ما الذي يستطيع القيام به".

وحول تصريحات بول سكولز عن أنّ مانشستر يونايتد لن يتمكن من الفوز بالدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والمقبل، علّق النرويجي: "بول يعرف جيدًا معنى أن تكون لاعبًا في الفريق ويرى أنّ هناك فارق كبير بيننا وبين ليفربول ومانشستر سيتي منذ الموسم الماضي، ولكني أرى أنّ الأمور تسير في الطريق الصحيح".

كما كشف عن التشكييل المتوقع لمباراة ليستر سيتي والتي تضم دي خيا ويونج وليندلوف وماجواير وروخو مكتوميناي وماتيتش وماتا وجيمس وبيريرا وراشفورد.

واختتم: "جيمس لاعب لديه العديد من المميزات العظيمة ولقد سبق وسألت ريان جيجز عنه. لقد أظهر ما يمتلكه في المباريات الماضية وتخلى بالثقة وواثق من أنه سيكون عاملًا حاسمًا في الموسم الحالي وخاصة وأنّه قادر على اللعب بكلتا قدميه بأريحية".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد لم يحقق سوى انتصار وحيد وخسر مرة وتعادل مرتين.