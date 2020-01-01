سولشاير يكشف عن إصابة جديدة في مانشستر يونايتد وموقفه من فيرنانديس

سولشاير يكشف عن إصابة جديدة في صفوف مانشستر يونايتد ويعلق على صفقة برونو فيرنانديز

أكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره مانشستر سيتي في إياب لقاء الكأس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بالمباراة وتطرق خلالها لإصابات الفريق وتحدث عن العودة الممكنة ضد بطل الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير: "من الصعب أن نضع خططًا زمنية واضحة للإصابات طويلة المدى لأنهم يكونوا في حاجة للعودة للتدريبات أولًا واستعادة أفضل ما لديهم، بوجبا وسكوت عانيا من ذلك، على الأقل يمكنهما الآن التدرب على العشب".

وأضاف: "مانشستر سيتي يستعيد بعض اللاعبين أيضًا مؤخرًا، ونحن خسرنا راشفورد وسكوت بسبب الإصابات منذ مباراة الشهر الماضي، كذلك تعرض ماتيتش لمشكلة بسيطة لنأمل أن يكون متاحًا بالغد".

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وأكمل: "لا يمكننا أن ندافع فقط أمام مانشستر سيتي سيكون علينا أن نبقي على الكرة معنا ونجعلهم يركضون خلفها، علينا أن نقدم أداءًا مثاليًا في تلك المواجهة."

وأردف عن إمكانية العودة: "لقد قمنا بالعديد من الأمور المذهلة في هذا النادي من قبل، مواجهة باريس سان جيرمان هي أفضل مثال على ذلك عندما عدنا من التأخر بهدفين، لكننا أولًا في حاجة لتسجيل الهدف الأول".

وأنهى تصريحاته عن الصفقة المنتظرة برونو فيرنانديز: "ليس لدي أي أنباء عن سوق الانتقالات وكل تركيزي على المباراة المقبلة، يا لها من مضيعة للسؤال".

جدير بالذكر أن لقاء الإياب الذي أقيم قبل عدة أسابيع كان قد انتهى بفوز فريق مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب أولد ترافورد.