سولشاير يكشف سبب استبعاد لينجارد وبيريرا أمام واتفورد

ثنائي مانشستر يونايتد خارج القائمة أمام واتفورد

أعلن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، سبب استبعاد الثنائي جيسي لينجارد، وأندرياس بيريرا من قائمة الفريق أمام واتفورد.

ويستضيف الشياطين الحمر، واتفورد بعد قليل في إطار مباريات الجولة الـ 26 من البريميرليج.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "اخترنا الـ 18 لاعباً المناسبين لهذه المباراة، ولدينا على مقاعد البدلاء بديل لكل مركز في الملعب، وهذا هو قراري".

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وعن غياب إريك بايلي عن دفاع الفريق بعد تألقه الأسبوع الماضي، قال المدرب النرويجي: "بايلي كان رائعاً أمام تشيلسي، ولكنه لم يلعب منذ فترة طويلة".

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وأضاف: "وعلى الجانب الآخر، تعافى فيكتور ليندلوف، مما يعطينا فرصة لمنح بايلي بعض الوقت للتدريب والاستقرار عقب عودته من الإصابة، إنه بحاجة إلى ذلك".

وعن عودة سكوت ماكتومناي، بعد الإصابة، قال سولشاير: "لقد تعافى بشكل سريع بذل كل ما في وسعه للعودة سريعاً، يرغب في اللعب اليوم ولكن يجب علينا القيام بهذا بشكل صحيح".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع من ترتيب البريميرليج برصيد 38 نقطة، وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.