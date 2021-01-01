سولشاير يكشف أسباب منافسة مانشستر يونايتد على الدوري الإنجليزي

صورة مميزة للفريق منذ أكتوبر الماضي

يؤمن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن فريقه ما زال أمامه الكثير من أجل منافسة ليفربول على الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

مانشستر يعتبر هو الطرف الأقرب للريدز في الوقت الحالي، بعد احتلال الفريق للمركز الثاني بالبطولة، عقب الفوز القاتل على وولفرهامبتون هذا الأسبوع.

ومع ذلك يعتقد المدرب النرويجي، أن يونايتد يحتاج للتحسن بشكل كبير، للدخول في سباق الحصول على البريميرليج حتى الجولات الأخيرة.

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وقال سولشاير في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي:"عندما تقترب فهذا يمنحك دفعة قوية وتركيزًا إضافيًا، الشيء الجيد في المجموعة الحالية أن بعضهم فاز بالبطولات من قبل".

وأضاف:"الطريقة الوحيدة للنجاح هي لعب كل مباراة على حدة وعدم التفكير والانشغال بالأمور الأخرى، ربما حديثي سيكون مملًا للبعض لكن هذا الشيء المميز في اللاعبين الحاليين".

وأما عن البداية الصعبة للموسم:"بعض اللاعبين تأخر وصولهم للفريق ولم يشاركوا معنا في الفترة التحضيرية، ولكن بعد التوقف الثاني الذي حدث في أكتوبر قمنا بإعداد صفوفنا بطريقة جيدة".

واستكمل:"الآن نحن أقوى وأكثر لياقة، الفريق يتحسن وهناك جودة كبيرة تساعدنا على المنافسة وسنحاول النظر لكل مباراة على حدة من أجل التقدم في جدول المسابقة".

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يذكر أن مانشستر يونايتد الذي يلعب مساء اليوم الجمعة بالدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا، يبتعد عن ليفربول المتصدر بفارق 3 نقاط فقط، مع وجود مباراة مؤجلة للشياطين الحمر.