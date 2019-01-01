سولشاير يكشف آخر مستجدات مستقبل لوكاكو مع مانشستر يونايتد

وماذا عن مكاسب ودية بيرث جلوري؟

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

حاول مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير، مسك العصا من منتصف، في رده على سؤال حول آخر تطورات مستقبل الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو.

والمعروف أن مهاجم تشيلسي وإيفرتون السابق، ألمح بشكل ضمني في تصريحات سابقة لرغبته في مغادرة معقل الشياطين الحمر، ليحصل على فرصة اللعب تحت قيادة أفضل مدرب في العالم من وجهة نظره أنطونيو كونتي، بألوان أفاعي الإنتر.

وتضاربت الأنباء حول مستقبله أكثر من أي وقت مضى طيلة الأسابيع والأيام القليلة الماضية، لا سيما بعد تسريب معلومة عن رفض الإدارة الإنجليزي الموافقة على العرض الحالي، لضعف المقابل المادي.

وعندما سُئل المدرب النرويجي عما إذا كان صاحب الـ26 عامًا سيكون ضمن خططه في الموسم المُقبل، فأجاب قائلاً "دعنا ننتظر حتى يبدأ الموسم، لكن حتى الآن لم نتلق أية عروض بأسعار يُمكن الاستماع إليها، أما حديثي الجانبي مع اللاعبين، فسوف أحتفظ بسريته، هذا عهد بيننا ومسألة مبدأ بالنسبة لي".

وأضاف "نعم كانت هناك شائعات بالجملة، لكنه من المفترض أن يكون لائقًا يوم الأربعاء، لقد تدريب مع الفريق أمس، لكنه لم يكن متاحًا اليوم".

وفي الجزء الأخير من تصريحاته، أثنى على مردود الثنائي الجديد دانييل جيمس وآرون بيساكا، بعد الظهور الجيد أمام بيرث جلوري في أولى المباريات الودية الاستعدادية للموسم الجديد، والتي خاضها الفريق في أستراليا، وانتهت بفوزه بهدفين دون رد.

كما أشاد بأبناء الأكاديمية وأصحاب الخبرة الذين شاركوا في المباراة، خاتمًا حديثه عن فرص النادي للعودة للبطولات الموسم المُقبل، مشيرًا إلى أنه حال تمكن من معانقة كأس في غضون 9 أو 10 أشهر، بنسبة كبيرة سيعتاد اليونايتد على الألقاب كما كان وضعه في عهد الأسطورة سير أليكس فيرجسون.